Checo Pérez arrancará cuarto en el GP de Bahrain

El famoso piloto mexicano Sergio Pérez, mejor conocido como Checo Pérez, arrancará desde la cuarta posición el GP de Bahrain al clasificar con un tiempo de 1:30.921, el mexicano avanzó en la décima primera posición.

Checo Pérez, avanzó sin mayor problema con el compuesto rojo por detrás de Carlos Sainz y Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton finalizó quinto Y Russel en el sexto sitio.

Wasn’t the perfect lap, however is a good start as a team to be in the fight for the win tomorrow 💪



No fue la vuelta perfecta, pero es un buen inicio como equipo para mañana pelear por la victoria 💪#BahrainGP #RedBullRacing pic.twitter.com/47EJRF47dB — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 19, 2022

Charles Leclerc supera a Verstappen y consigue la pole position

Charles Leclerc, piloto monegasco miembro de la Ferrari Driver Academy desde 2016, mostró este sábado que la escudería italiana Ferrari volvió a su mejor versión al conseguir la pole position para el (Gran Premio) GP de Bahrain de la Fórmula Uno. Con una vuelta de 1:30.558 segundos superó al campeón del mundo, Max Verstappen por 0.123 segundos.

Verstappen, que consiguió su primer título en el cierre de la temporada pasada en Abu Dabi, había sido el más rápido en la última sesión de entrenamientos del sábado.

"Se siente bien, los últimos dos años han sido increíblemente difíciles para el equipo y sabíamos que las reglas de este año serían una oportunidad para nosotros", comentó Charles Leclerc tras lograr la décima pole de su carrera y la segunda en Baréin.

Pole Position babyyyyyyyy !

Happy with this, but it is only qualifying, let’s finish the job tomorrow 💪

And so happy to see that after all the hard work of the last two years, we are back in the fight. @scuderiaferrari ❤️ pic.twitter.com/poKAxVE3tY — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) March 19, 2022

Ferrari no gana una carrera desde el Gran Premio de Singapur de 2019, pero aparece como una de las favoritas en la nueva era de la Formula Uno (F1), con coches diseñados con reglas radicalmente nuevas que buscan mejorar el espectáculo de las carreras.

Por otro lado, el español Carlos Sainz se quedó sin dar a Ferrari su primer "uno-dos" desde el Gran Premio de México de 2019 por sólo 0,006 segundos y tuvo que conformarse con la tercera posición. Lewis Hamilton quedó quinto, a más de medio segundo del ritmo de Leclerc, mientras que George Russell fue noveno.

Minetras tanto, las predicciones de Mercedes de un comienzo difícil en su búsqueda de un noveno título consecutivo se hicieron realidad.

Con información de Reuters.