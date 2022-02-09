Checo Pérez tiene auto para F1 en 2022, presentan el RB18

Milton Keynes, es la sede del equipo de las "bebidas energizantes" y es justo desde donde se efectúa la presentación del RB18 auto de fórmula uno (F1) que Checo Pérez y su coequipero Max Verstappen, utilizarán en la temporada 2022 de la máxima categoría del automovilismo.

RB18, el auto de "Checo" Pérez para F1 en 2022

Cabe señalar que para la siguiente temporada de F1, uno de los autos RB18 (el de Max Verstappen) que se utilizarán en la temporada, portará el número 1 debido al campeonato logrado en 2021. Se trata del primer año desde en que Mercedes no resulta campeón.

ORACLE Red Bull Racing

Entre lo más destacado de la presentación del RB18 se encuentra el cambio de nombre. ORACLE Red Bull Racing se ha convertido en el "title sponsor"

La firma americana será el patrocinador principal del auto de F1, cuya imagen irá también en camisetas y los trajes de los pilotos (monos). Aunque se desconoce de montos económicos, este patrocinio suena interesante sobre todo en un año (2022) en que la F1 tendrá un par de carreras en Estados Unidos.

Checo Pérez y Mad Max agradecen a sus seguidores

En un mensaje para los aficionados, los pilotos de ORACLE Red Bull Racing, Sergio Checo Pérez y Mad Max (Verstappen), dieron la bienvenida a la presentación del RB18 nuevo auto de F1, además de que agradecieron por el apoyo de los fanáticos de la escudería de los "toros" durante la temporada de la F1 en 2021.



Sergio Checo Pérez, piloto de F1:

Estoy emocionado por empezar, trabajamos con los ingenieros. Espero que como pilotos podamos competir más aun con las nuevas normas, y poder convivir más con los fans.

I’ve been working hard to get my best version this 2022! Redbull let’s go for a great one! #RB18



¡Trabajando como nunca para que el 2022 sea mi mejor versión! ¡Vamos a lograrlo, equipo! @redbullracing pic.twitter.com/pAmv3ZHxeb — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 9, 2022

Christian Horner busca campeonato de pilotos y constructores en 2022

Por su parte, el director de la escudería ORACLE Red Bull Racing, señaló que ha visto trabajar mutuamente a sus pilotos por lo que llegan a la temporada 2022 de la F1 en muy buena forma.



Christian Horner, director de Director de ORACLE Red Bull Racing:

El objetivo es conservar el título, tenemos un buen coche, verlo es fantástico, es la culminación de una buena unión en el equipo.

RB18 el nuevo auto de ORACLE Red Bull Racing para temporada 2022 de F1

El equipo austriaco comenzará la Temporada 2022 de la F1 con el objetivo de repetir el campeonato de pilotos conseguido en la temporada 2021, y en este 2022 va por el campeonato de constructores.