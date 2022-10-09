¡Checo Pérez lo hizo de nuevo! Queda en segundo en el GP de Japón

Sergio ‘Checo’ Pérez subió a su noveno podio en el Gran Premio (GP) de Japón; con su victoria, su compañero Max Verstappen se convirtió en el campeón del mundo, por segunda ocasión.

'Campeonato bien merecido. ¡Me siento muy orgulloso de ti y qué manera de hacerlo, frente a nuestra carrera de casa de Honda! ¡Vamos por más! ¡1-2 para terminar este campeonato en la cima!', Dijo Checo en sus redes sociales.

Congratulations, champion! @Max33Verstappen

Well deserved championship. I feel very proud of you and what a way to do it, in front of our Honda home race!

Let’s go for more! 1-2 to finish this championship on top! Congrats @redbullracing pic.twitter.com/M8LWSS5jei — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 9, 2022

A través de su cuenta de Twitter, Red Bull compartió una foto con la leyenda ‘Checo es una leyenda 2.0’, esto debido a que nuevamente jugó en favor de su compañero, permitiendo que llegara en primer lugar.

Lo anterior sucedió en la vuelta 16, cuando el Checo intentó rebasar al piloto monegasco, Chales Leclerc; sin embargo, éste fue penalizado 5 segundos por saltarse una curva, lo que permitió que el tapatío ocupara la segunda posición.

Checo is a legend 2.0 🤘 pic.twitter.com/z0zFyCSdXx — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 9, 2022

Con esta victoria, el mexicano suma 253 puntos



Checo Pérez arremete contra el GP de Japón

Luego de que la carrera se retrasara debido a la lluvia que cayó sobre el circuito de Suzuka, una grúa en medio de la pista provocó que varios pilotos, entre ellos el español Carlos Sainz de Ferrari quedarán fuera en la segunda vuelta.

A propósito, Checo Pérez reprobó el hecho en su cuenta de Twitter.

‘¡Lo que pasó hoy es totalmente inaceptable!’, compartió.

How can we make it clear that we never want to see a crane on track?



We lost Jules because of that mistake.



What happened today is totally unacceptable!!!!!



I hope this is the last time ever I see a crane on track! — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 9, 2022

Recordó el incidente en el que Jules Lucien André Bianchi perdió la vida en 2015 luego de un accidente durante el GP de Japón de 2014.

En aquella ocasión, al igual que este domingo, el piloto francés se estrelló contra una grúa; debido a las lesiones fue inducido a un coma, perdiendo la batalla un año después en 2015.

‘¿Cómo podemos dejar claro que nunca queremos ver una grúa en la vía?... Perdimos a Jules por ese error… ¡Espero que esta sea la última vez que vea una grúa en la vía!’, señaló Checo Pérez.

