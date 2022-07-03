El Checo Pérez quedó el el segundo lugar del Gran Premio (GP) de Silverstone, por lo que subirá al podio detrás del español Carlos Sainz, quién por primera vez se corona como el ganador.

El tapatío inció la carrera en cuarto lugar; sin embargo, luego de la interrumpición del GP de Gran Bretaña debido a un accidente en la primera vuelta, protagonizado por Zhou Guanyu de Alfa Romero, el Checo Pérez terminó en el onceavo lugar.

Finalmente, en las últimas vueltas, logró remontar y colocarse en la segunda posición delante del piloto, Lewis Hamilton, del equipo de Mercedes-Benz.

¡Como los grandes! Checo Pérez (@SChecoPerez) recupera lugares y sube al podio del Gran Premio de Gran Bretaña.



¡México está tan orgulloso de ti! 😍🇲🇽🥳😍🇲🇽🥳#BritishGP #F1 pic.twitter.com/Q22kyLg7J1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 3, 2022

Checo Pérez suma seis podios en segundo lugar esta temporada

Durante el GP de Gran Bretaña, el Checo Pérez tuvo que ingresar tres veces a los Pits, una de esas ocasiones gracias a que el monagesco, Chales Leclerc de Ferrari, rozó el vehículo del mexicano al inicio de la carrera.

Con este resultado, el Checho Pérez suma seis podios en segundo lugar en lo que va de la temporada.

"No nos rendimos, seguimos empujando. Fueron vueltas finales épicas, ¡una gran pelea entre nosotros!", declaró el mexicano para la Fórmula 1.

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