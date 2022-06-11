Checo Pérez arrancará segundo en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

El piloto mexicano Checo Pérez, arrancará segundo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el cual se realizará en la ciudad de Bakú el día de mañana, logrando un tiempo de 1:42.733, quedando por debajo del piloto monegasco Charles Leclerc con 1:42.865.

Checo Pérez buscará conquistar, por segundo año consecutivo, el Gran Premio de Azerbaiyán, sumando 63 puntos en las cinco carreras que se llevaron a cabo en dicho circuito.

En 2021, Checo Pérez ganó en Bankú, luego de una batalla mano a mano contra Lewis Hamilton, de Mercedes.

Good to be back in Baku!

Now 100 % focused on tomorrow’s qualy!

Should be a great battle 💪



Contento de volver a Baku.

Enfocado al 100 para la qualy de mañana. ¡Deberá ser una gran batalla! #AzerbaijanGP pic.twitter.com/PayF8GkMfr — Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 10, 2022

Charles Leclerc consigue Pole Position por cuarta vez consecutiva

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc consiguió la Pole Position durante el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, convirtiéndose en el primer piloto en lograr repetir “Pole Position” en este circuito, ya que el año pasado también comenzó la carrera de Azerbaiyán desde la primera posición.

La participación de Charles Leclerc en el Gran Premio de Azerbaiyán, le otorgó su sexta Pole Position en las ocho carreras que van de la temporada, la cuarta consecutiva, y la número 15 en toda su carrera.

“Se siente bien, esto no lo esperaba, pensé que Red Bull era más fuerte, especialmente en la Q1 y la Q2, pero en la última vuelta todo se unió. Estoy muy emocionado por mañana”, expresó el piloto monegasco.

Checo Pérez afirma no quedar conforme con el resultado

El piloto de Red Bull, Checo Pérez, confesó no sentirse conforme tras la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, al señalar que pudo obtener la Pole Position y no la segunda posición.

Checo Pérez quedó por debajo del piloto monegasco, Charles Leclerc, con una diferencia de 0.282 décimas de segundo.

“No ha sido una clasificación ideal, no pudimos encender el motor (…) perdimos algunas décimas. Creo que Charles tuvo una muy buena vuelta”, expresó el mexicano.