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F1: ‘Checo’ Pérez sube al podio del Gran Premio de EU

Sergio ‘Checo’ Pérez consiguió un podio en el Gran Premio de EU, de la F1, tras arrancar la competencia en segundo lugar.

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|Twitter @F1

Escrito por: Azteca Noticias

Este domingo, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez subió al podio del Gran Premio de EU (Estados Unidos), de la Fórmula 1 (F1), luego de conseguir la tercera posición.

El tapatío ‘Checo’ Pérez terminó en la tercera posición, por su parte, el británico Lewis Hamilton quedó segundo, mientras que el ganador fue el holandés Max Verstappen, compañero de ‘Checo’ en la escudería Red Bull.

El Gran Premio de EU de la F1 fue realizado en Austin, Texas, y es el último que se realizará antes del Gran Premio de México, en el autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, programado para el próximo domingo 7 de noviembre.

‘Checo’ Pérez mantuvo constancia en toda la carrera

‘Checo’ Pérez mantuvo una constancia en toda la carrera del Gran Premio de EU que lo ayudó a conseguir el tercer lugar y subir al podio, luego de que comenzó la competencia en la segunda posición.

La carrera cerró de forma muy disputada en la lucha por el primer lugar, ya que en las últimas vueltas se definió al ganador, en este caso Max Verstappen.

Además, ‘Checo’ Pérez acumula un par de podios consecutivos, el primero fue en el Gran Premio de Turquía, donde se ubicó en tercer lugar, al igual que en esta ocasión.

Cuarto podio de ‘Checo’ Pérez en 2021

Con este resultado, el mexicano ‘Checo’ Pérez ya suma el cuarto podio de la temporada. El primero lo consiguió en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando obtuvo el primer lugar. Posteriormente se ha ubicado en la tercera posición en Francia, Turquía y Estados Unidos.

El tapatío ocupa la quinta posición de la clasificación de pilotos, con 135 puntos. El líder es su compañero Max Verstappen, con 262.5 puntos; sigue Lewis Hamilton, con 256.5; Valtteri Bottas, con 177, y Lando Norris, con 145 unidades.

En cuanto a constructores, el líder es Mercedes, con 433.5 puntos; sigue Red Bull, con 397.5, y McClaren, con 240.