F1: ‘Checo’ Pérez sube al podio del Gran Premio de EU

Este domingo, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez subió al podio del Gran Premio de EU (Estados Unidos), de la Fórmula 1 (F1), luego de conseguir la tercera posición.

El tapatío ‘Checo’ Pérez terminó en la tercera posición, por su parte, el británico Lewis Hamilton quedó segundo, mientras que el ganador fue el holandés Max Verstappen, compañero de ‘Checo’ en la escudería Red Bull .

El Gran Premio de EU de la F1 fue realizado en Austin, Texas, y es el último que se realizará antes del Gran Premio de México, en el autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, programado para el próximo domingo 7 de noviembre.

¡PODIO PARA 'CHECO' PÉREZ! 💪🏼🇲🇽💪🏼🇲🇽💪🏼🇲🇽



El mexicano termina en tercer lugar en el GP de Estados Unidos. Por su parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se valió de un undercut (adelantó la parada en boxes) para superar al británico Lewis Hamilton (Mercedes).💥🏎️#Fórmula1 pic.twitter.com/a4RGzCuDCp — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 24, 2021

‘Checo’ Pérez mantuvo constancia en toda la carrera

‘Checo’ Pérez mantuvo una constancia en toda la carrera del Gran Premio de EU que lo ayudó a conseguir el tercer lugar y subir al podio, luego de que comenzó la competencia en la segunda posición.

La carrera cerró de forma muy disputada en la lucha por el primer lugar, ya que en las últimas vueltas se definió al ganador, en este caso Max Verstappen.

Además, ‘Checo’ Pérez acumula un par de podios consecutivos, el primero fue en el Gran Premio de Turquía, donde se ubicó en tercer lugar, al igual que en esta ocasión.

Buen trabajo de todo el equipo! Buena vuelta de Max, ¡nos quedamos MUY cerca de la pole! ¡¡¡Mañana será una carrera larga, vamos con todo!!!

¡¡¡Gracias por tanto apoyo!!!#usgp pic.twitter.com/kJF14eCHR8 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 23, 2021

Cuarto podio de ‘Checo’ Pérez en 2021

Con este resultado, el mexicano ‘Checo’ Pérez ya suma el cuarto podio de la temporada. El primero lo consiguió en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando obtuvo el primer lugar. Posteriormente se ha ubicado en la tercera posición en Francia, Turquía y Estados Unidos.

El tapatío ocupa la quinta posición de la clasificación de pilotos, con 135 puntos. El líder es su compañero Max Verstappen, con 262.5 puntos; sigue Lewis Hamilton, con 256.5; Valtteri Bottas, con 177, y Lando Norris, con 145 unidades.

En cuanto a constructores, el líder es Mercedes, con 433.5 puntos; sigue Red Bull, con 397.5, y McClaren, con 240.