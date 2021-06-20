Checo Pérez termina tercero en GP de Francia

Sergio Checo Pérez consiguió su segundo podio de la temporada 2021 de la Fórmula 1 (F1), luego de finalizar tercero en el Gran Premio de Francia de este domingo.

El resultado no sólo es positivo para el piloto mexicano, sino para su equipo, Red Bull, pues Max Verstappen, el otro piloto de la escudería, finalizó primero, marcando un podio doble para el equipo de las bebidas energéticas.

Checo Pérez largó desde la cuarta posición, y aunque el principio fue complicado por la presión de Carlos Sainz, de Ferrari, el mexicano mantuvo la calma y salió bien librado.

La estrategia fue fundamental para el éxito de Red Bull este domingo, pues primero Max Verstappen entró a boxes para superar a Lewis Hamilton, su principal rival, y para el final de la carrera, realizó una nueva parada para tener más velocidad.

Great work by the team, and also a great result!

Let’s keep the hard work to improve even more. Happy Fathers Day!



Well done team @Max33Verstappen & @redbullracing #frenchGP pic.twitter.com/9KgDD5bqTe — Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 20, 2021

Checo Pérez sólo realizó una entrada en pits, gracias a su gran habilidad para cuidar los neumáticos, por lo que aprovechando esa capacidad, el tapatío rebasó al finlandés Valtteri Bottas a tres vueltas de que concluyera la carrera, regalando un final dramático.

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De esta forma, Red Bull incrementa su ventaja en el campeonato de constructores, sumando un total de 174 puntos, ampliando ventaja sobre su más cercano competidor, Mercedes, que se queda con 148 unidades.

En cuanto a lo individual, Max Verstappen lidera el campeonato con 131 puntos, mientras que Lewis Hamilton es segundo con 119 unidades y Checo Pérez marcha tercero con 84 unidades, cuando han transcurrido ya siete carreras de las 23 programadas para esta temporada.

Three wins in a row!!! 🏆🏆🏆 They did it together!! #FrenchGP 🇫🇷 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/3fZ8Yve9iM — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) June 20, 2021

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Los 12 podios de Checo Pérez

El tercer lugar de este domingo representa el podio número 12 en la trayectoria de Checo Pérez en la Fórmula 1, siendo el segundo para Red Bull y el primero que obtiene en el GP de Francia.

Apenas la semana pasada, 'Checo' subió al podio como el gran vencedor del GP de Azerbaiyán, tras una ponchadura de su coequipero, Max Verstappen.

Por ahora, todo parece apuntar a que la temporada 2021 será la más productiva del mexicano en sus más de 10 años en el Gran Circo, debido en gran medida a que su auto, el RB16-B, es el más competitivo que ha tenido.

Además, Checo Pérez está empatado junto con el legendario Pedro Rodríguez como los mexicanos con más victorias en la F1.

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