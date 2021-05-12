Chicago libera miles de gatos para acabar con plaga de ratas

Autoridades de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, han optado por liberar a más de mil gatos salvajes para combatir y controlar una reciente plaga de ratas que daña una gran parte de la región.

Autoridades de Chicago optaron por liberar al enemigo natural de las ratas; decidieron que fueran gatos salvajes para que tuvieran mayor efectividad.

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¿Cómo lograron reunir mil gatos salvajes en Chicago?

Autoridades locales de Chicago indicaron que realizaron una gran campaña de captura de los gatos salvajes para luego trasladarlos a las zonas afectadas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se implementa este plan contra las ratas en Chicago, porque anteriormente ya se habían enfrentado a este tipo de plagas.

El plan denominado "gatos trabajando" se ha aplicado con excelentes resultados. Incluso las asociaciones protectoras de animales han dado el visto bueno a esta iniciativa, al considerarla "ecológica", pues se evita envenenar a los roedores.

Las ratas pueden transmitir enfermedades peligrosas no solo a los humanos, sino a las mascotas que tengan los ciudadanos en su hogar. Asimismo, las ratas pueden parir varias veces al año, por ello su población aumenta rápidamente.

De acuerdo con Josie Cruz, directora del departamento de control de roedores de Chicago, hay varios residentes que les dan albergue a las ratas, pero no saben el error que están cometiendo.

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Por ello, también hay varios grupos de expertos que recorren las calles para orientar a los residentes sobre cómo pueden reducir la plaga de ratas, por ejemplo, al cerrar bien los contenedores de basura.

Entre otras cosas, también sugieren tapar los hoyos y huecos que haya en sus puertas, cobertizo o cochera. Además de cosechar el jardín y tenerlo protegido con alguna cerca que sea difícil para las ratas.