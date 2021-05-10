VIDEO: Suricatas de zoológico se sorprenden al conocer un gato

Las suricatas de un zoológico en Rusia protagonizaron un curioso momento cuando notaron que un gato pasaba fuera de la zona donde ellas viven en cautiverio; su reacción se volvió viral en redes sociales, pues parece que nunca antes se habían encontrado con un “michi”.

El video fue grabado por trabajadores del zoológico de Cheliábinsk, ubicado en una de las ciudades más pobladas del territorio ruso, y compartido por un medio internacional el año pasado; sin embargo, en los últimos días la grabación se viralizó por la reacción de las suricatas.

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En el video es posible observar que un gato, presuntamente un animal callejero que entró al zoológico, pasea tranquilamente por los pasillos del lugar cuando un grupo de al menos cinco suricatas notó su presencia.

Los pequeños mamíferos del zoológico levantaban sus cuellos para observar mejor al “intruso” y el gato se detuvo unos segundos, mirando también a las suricatas; no obstante el “michi” decidió seguir su camino y avanzar lentamente.

El gato dio un par de pasos, se detuvo nuevamente y volteó hacia las suricatas, que parecían sorprendidas por tener cerca un animal muy diferente a ellas. Después, el minino se alejó lentamente, mientras del otro lado del cristal las suricatas no dejaron de observarlo.

Suricatas entre los mamíferos más letales del planeta

Las suricatas llegan a medir de 25 a 31 centímetros, pesan poco menos de un kilogramo y tienen una cabeza ancha, con un hocico terminado en punta. Además, su cuerpo está cubierto con pelaje color beige y franjas oscuras, según información del zoológico de Guadalajara.

Son animales originarios de África, específicamente del desierto del Kalahari, pueden llegar a vivir hasta 12 años y se alimentan de insectos, aunque también llegan a comer serpientes, lagartos, pequeños mamíferos y ocasionalmente, plantas.

Las suricatas son excavadoras naturales, por lo que viven en grandes redes subterráneas en colonias de hasta 40 individuos. Cuando se sienten amenazadas, se refugian en cuevas para alejarse de sus depredadores naturales, entre ellos, los águilas y los halcones.

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La película “El Rey León” retrató a una suricata llamada Timón, como un animal tierno, incluso en el video donde las suricatas conocen al gato se les ve en actitud inofensiva; sin embargo, se encuentran dentro de la lista de los animales más letales del planeta.

Un estudio publicado en la revista Nature encontró que las suricatas son capaces de matarse las unas a las otras, ya que podrían acabar con un 20% de sus propios congéneres.

