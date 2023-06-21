Inicia el invierno austral en Chile advierten que será muy frío

Mientras en el hemisferio norte se registra un alza en las temperaturas, en el Cono Sur inicia la temporada invernal. De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (CMS) se prevén además del descenso en las temperaturas, fuertes lluvias en el centro y el sur del país provocadas por el fenómeno de El Niño, caracterizado también por aumento en la temperatura superficial del mar.

La llegada del invierno chileno contrasta con las celebraciones del solsticio de verano que implican festejos en distintas ciudades del mundo.

Pueblos indígenas de América del Sur consideran este día como un momento sagrado y también tienen algunos rituales ante el solsticio de invierno, los mapuches conmemoran lo que llaman el regreso del Sol mientras que en Tierra del Fuego hacen ritos que significan la renovación de un nuevo ciclo entre el ser humano y la naturaleza.

¡Bienvenido al cambio de las estaciones! A las 10:57 am hora de Chile (UTC -4), el invierno comenzará en el hemisferio sur, dando paso al verano en el norte. También celebramos el Año Nuevo de los pueblos originarios de Chile. Un momento de nuevos comienzos #Solsticio pic.twitter.com/srnL99DxST — Observatorio ALMA📡 (@ALMAObs_esp) June 21, 2023

Alerta por brote de enfermedades respiratorias

Por su parte el ministerio de salud advierte de brotes de enfermedades respiratorias por lo que dieron inicio a la Campaña de Invierno, con una serie de acciones para proteger la salud de los grupos más vulnerables iniciando por la vacunación contra los virus de temporada.

La ministra de salud de Chile, Ximena Aguilera se reunió con funcionarios de las 3 asociaciones de municipios del país para analizar la situación epidemiológica de virus respiratorias y las medidas para combatirlos. Al encuentro los participantes acudieron usando cubrebocas.

📌Hoy se dieron cita las autoridades de Salud, lideradas x la ministra @ximenaguilera, con representantes de la RM de las 3 asociaciones de municipios, para analizar la situación epidemiológica x #VirusRespiratorios y las medidas implementadas en el marco de la #CampañaInvierno. pic.twitter.com/bNCGblmlG2 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 21, 2023

De hecho para la temporada invernal las autoridades pidieron a la población que use cubrebocas en el transporte público para protegerse precisamente de las enfermedades respiratorias. Así mismo recomendó su uso en espacios cerrados donde el distanciamiento social no pueda mantenerse.

Según información del Ministerio de Salud durante la semana epidemiológica 23 (del 4 al 10 de junio), el 61 por ciento de las muestras positivas correspondieron a Virus Respiratorio Sincicial (VRS), afectando especialmente a los niños menores de un año.

Entre tanto, otros virus detectados corresponden a influenza A (13 por ciento), Adenovirus (12 por ciento), Metapneumovirus (7,2 por ciento), Parainfluenza (6 por ciento), Influenza B (1 por ciento) y Sars-Cov-2 (0,6 por ciento).