En Chile avanza juicio político contra presidente Sebastián Piñera

En Chile, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría necesaria el proceso de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, por eventuales irregularidades en la compraventa de una minera revelados en los Pandora Papers.

En una sesión maratónica de casi 22 horas, los diputados aprobaron con 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones el avance del juicio político del presidente y ahora será el Senado el que tenga que votar la medida.

✅ Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba la #AcusaciónConstitucional contra el Presidente @sebastianpinera.



Pasa al @Senado_Chile, que debe decidir como jurado. pic.twitter.com/WPx4RNQimR — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 9, 2021

"Espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, sino (...) Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país", dijo Jaime Naranjo, el diputado encargado de exponer los argumentos a favor del juicio político.

A diferencia de lo que sucede cuando se abre un juicio político a otras autoridades, el presidente de Chile no queda suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo el proceso, pero no podrá ausentarse del país.

Tras la aprobación del juicio político en la Cámara de Diputados, el procedimiento pasa al Senado, que en los próximos días resolverá como jurado y se limitará a declarar si Sebastián Piñera es culpable de aquello de lo que se le acusa.

PASÓ AL SENADO 📰| Diputados/as aprueban admisibilidad de #acusaciónconstitucional contra Presidente Piñera. https://t.co/Jd4WI2xjq9 — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 9, 2021

Qué sigue en el proceso de juicio político de Sebastián Piñera

Para declarar si procede la acusación en contra del presidente, el Senado necesitará la aprobación de al menos 29 votos a favor de los 43 escaños que hay y de los que la oposición controla 24.

En caso de ser declarado culpable, Sebastián Piñera quedará destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, en los próximos cinco años.

Escándalo estalla por los Pandora Papers

La acusación contra Sebastián Piñera fue presentada a mediados de octubre a raíz de la controversia desatada por la divulgación de los llamados Pandora Papers, que aluden a una cláusula en la venta en 2010 de la Minera Dominga que condicionaba un pago a que no hubiera cambios regulatorios.

El traspaso de la mina -ubicada en una zona costera del norte de Chile cerca de una reserva natural- ya fue estudiado y sobreseído por tribunales en 2017, pero tras la publicación de los Papeles de Pandora la fiscalía decidió abrir una nueva investigación.

Piñera estaba entonces en su primer gobierno. Según la acusación, el gobierno ha evitado definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto, lo que tendría clara vinculación al caso.

