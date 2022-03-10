Chile celebra su primer matrimonio igualitario

Los chilenos Javier Silva y Jaime Nazar, padres de dos niños, fueron los primeros en celebrar el jueves (10 de marzo de 2022) su boda con la entrada en vigor de la ley que permite el matrimonio igualitario en Chile.

Desde el pasado mes de diciembre, el Congreso de Chile aprobó la legislación que garantiza derechos de reconocimiento legal y filiación del entre personas del mismo sexo, luego de que el presidente Sebastián Piñera pidiera discusión inmediata del proyecto.

Primeras parejas de la diversidad sexual que contrajeron matrimonio en Chile

Después de protagonizar el primer matrimonio igualitario, Javier Silva le dijo a los periodistas que fueron a cubrir la ceremonia civil: "Ser los primeros en contraer matrimonio en Chile para nosotros es un honor, un orgullo... ¡Lo logramos! es algo que no habíamos pensado que podía pasar".

Silva agregó que ahora sus hijos tienen las mismas condiciones (de otras familias) y que con ello espera que tengan un mejor futuro mejor y sobre todo que no sean discriminados por tener dos papás.

La norma modificó el Código Civil de Chile y otros cuerpos legales para permitir la unión y regular los derechos y obligaciones que adquirirán quienes celebren un matrimonio igualitario.

En los últimos años y pese a su larga tradición conservadora, Chile ha ido avanzando en el reconocimiento de mayores derechos.

[Fotos] Javier y Jaime, el primer matrimonio igualitario en la historia de Chile #CooperativaContigo https://t.co/PPm8SNVXWK pic.twitter.com/Sxr8W6G6bw — Cooperativa (@Cooperativa) March 10, 2022

Presidente electo de Chile felicita a pareja que protagonizó el primer matrimonio igualitario

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric (quien asumirá el gobierno para el próximo viernes), felicitó a la pareja que celebró el primer matrimonio igualitario, lo hizo a través de su cuenta oficial en Twitter: "Mis felicitaciones a Jaime y Javier por ser la primera pareja en casarse bajo la nueva ley de #MatrimonioIgualitario. A seguir avanzando por un Chile con igualdad de derechos y libertades para todas las personas".

Qué alegría! Mis felicitaciones a Jaime y Javier por ser la primera pareja en casarse bajo la nueva ley de #MatrimonioIgualitario. A seguir avanzando por un Chile con igualdad de derechos y libertades para todas las personas. https://t.co/l7jNhDIN99 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 10, 2022

Proyecto de matrimonio igualitario en Chile fue ingresado desde 2017

El proyecto de matrimonio igualitario ingresó en el año 2017, impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet pero fue dilatado hasta el año pasado.

Cabe señalar que en Chile ya existía desde el año 2015 un mecanismo civil que habilita a las parejas, incluyendo a las del mismo sexo, a registrar un Acuerdo de Unión Civil (AUC) que permite algunos beneficios legales.