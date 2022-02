Conoce el Templo Bahá'í, lugar imperdible de Santiago en Chile

Lugar único en Sudamérica, el Templo Bahá'í es uno de los atractivos de Santiago, capital de Chile. Su espiritualidad y arquitectura lo han convertido en un espacio imperdible para residentes y turistas sobre todo aquellos que quieren saber más sobre la fe Bahá'í.

El Templo Bahá'í también ofrece una vista panorámica de Santiago debido a un ubicación privilegiada. Se encuentra a los pies de la cordillera de Los Andes. Sus formas orgánicas, luz natural y materiales translucidos de construcción, convierten al Templo Bahá'í en un verdadero ícono del paisaje urbano, que cada día recibe a cientos de visitantes atraídos por conocer más acerca de este peculiar templo de adoración.

Claudia Montesinos, una visitante en el Templo Bahá'í señala que “todos me habían hablado de él y quería saber la sensación, es grata, es difícil subir caminando, pero me gustó mucho y es algo muy espiritual, fíjate que me siento bien en mí, invito a todos que vengan, porque es algo que tiene que sentir uno”.

Déjame me perdí en la montaña !!!!!

😌 templo bahá'i

Mi hermoso Santigo 🇨🇱 pic.twitter.com/NsX1b2bUU8 — CECI la única esposa de Akin 😇🥰 (@Cecilia27091) July 30, 2021

Uno de los nueve templos de adoración de la religión Bahá'í en el mundo

El Templo Bahá'í fue inaugurado en octubre del año de 2016 y se trata de una de las 9 casas de adoración de la religión Bahá'í que se encuentran construidas en todo el mundo, y es el único en que se encuentra en Sudamérica.

“Hoy día es mi cumpleaños y eso es mi regalo, venir a conocer este magnífico templo, me emocionó mucho, porque se siente una paz interior y se siente también una presencia, se siente que se manifiesta una fuerza, un espíritu de paz”, señala Katy Baptiste, un visitante del Templo Bahá'í.

Sus visitantes pueden, contemplar sus jardines , además de ser parte de las actividades que ofrece la comunidad, lo que convierte este ícono de la arquitectura en un punto de encuentro que promueve la unidad en un ambiente pacífico y de tolerancia.

Templo Bahá'í naturaleza y mucha paz 🙏 vídeo ya disponible en mi canal de #YouTube https://t.co/kCBgVNEiQR pic.twitter.com/2RbSjQCl67 — Rodgo Paredes (@rodgoparedes) February 4, 2022

Templo Bahá'í, lugar imperdible durante visita en Santiago de Chile

Michelle Parraguez, Miembro de la Comunidad Bahá'í en Chile

Las casas de adoración lo que buscan es ofrecer un espacio donde todo el mundo, sin importar su creencia, su raza, su nacionalidad, pueda tener este espacio donde se conecta con Dios y en Chile se construyó la última casa de adoración a nivel continental, existen otros alrededor del mundo, no se para Asia está La India, para Norteamérica en Estados Unidos y entonces; la última que faltaba para construir se decisión hacer acá en Chile.

El inmueble tiene 30 metros de altura y se encuentra rodeado de jardines llenos de flores nativas de la Cordillera de los Andes y por su fascinante arquitectura y tamaño es visible desde varios puntos de la capital de Chile.

Debido a la contingencia sanitaria, las personas que quieran visitar el Templo Bahá'í deben reservar con anticipación y los recorridos son a través de visitas guiadas con una duración de alrededor de 90 minutos. Los recorridos se hacen en grupos reducidos para respetar los aforos y adecuada distancia.