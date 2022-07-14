China renueva alerta por altas temperaturas en ola de calor

El observatorio nacional de China renovó (este jueves 14 de julio de 2022), una alerta naranja por altas temperaturas, a medida que una ola de calor afecta vastas regiones del "Gigante Asiático".

Durante las horas diurnas de este jueves, las temperaturas en partes de 11 regiones a nivel provincial en el este, centro, sur y suroeste de China alcanzaron entre 37 y 39 grados Celsius, señaló el Centro Meteorológico Nacional, que además pronostica que las altas temperaturas en algunas de estas regiones, mismas que superarán los 40 grados Celsius para los siguientes días y hasta el 17 de julio.

Ante la situación, más de 90 ciudades de China renovaron su alarta roja por temperaturas superiores a 40 grados centígrados en las próximas 24 horas.

For the third time this summer, Shanghai issued its highest alert for extreme heat as temperatures appeared set to test records in China's most populous city https://t.co/BCQnugd99C — Reuters (@Reuters) July 14, 2022

Récord de elevadas temperaturas en el este de China

Cabe recordar que desde el pasado martes, las altas temperaturas se reportaron en 31 estaciones nacionales en nueve ciudades de la provincia de Jiangsu en el este de China, incluidas Nanjing, Suzhou y Wuxi, alcanzaron a mediados de julio un récord de temperatura establecido desde 1961 y la estación de Yixing registró la temperatura más alta con 41.3 grados Celsius.

Jiang Wei, directora del Departamento de Evaluación y Pronóstico del Centro Climático de Jiangsu, señala que: "Hablando de las características del clima extremo de este año, las altas temperaturas muestran una gran intensidad y llegan antes de lo habitual en Jiangsu. Una gran cantidad de áreas han registrado altas temperaturas por encima de los 39 grados centígrados mucho antes de la llegada de la canícula. Eso se debe principalmente a que la lluvia se movió hacia el norte bastante temprano, lo que acortó el período de precipitaciones propias de la temporada en Jiangsu, y eso debilitó el efecto de enfriamiento hasta cierto punto".

China emite alerta naranja por altas temperaturas en 60 ciudades

Además, 60 distritos y ciudades de la provincia de Fujian, en el este de China, emitieron una alerta naranja por altas temperaturas, ya que en la mayoría de estas áreas se superó los 35 grados Celsius y el distrito de Shaxian registró la temperatura más alta con 39.4 grados Celsius.

Shanghai emitió su segunda alerta roja en cuatro días, con la temperatura más alta alcanzando los 40.9 grados Celsius. La temperatura se ha mantenido bastante elevada durante varias jornadas en Shanghai y se espera que el calor continúe en los próximos días, según el pronóstico del tiempo. El centro meteorológico municipal aconsejó evitar actividades al aire libre durante los períodos de máximo calor.

Cabe señalar que China tiene un sistema de alerta meteorológico de cuatro niveles codificado por colores, en el que el rojo representa la situación más grave, seguido del naranja, el amarillo y el azul.