España sufre segunda ola de calor alcanzando temperaturas de 43 grados

El cálido sol de verano, combinado con un frente de aire caliente procedente del norte de África, ha disparado las temperaturas en España, enfrentándose a su segunda ola de calor con temperaturas de hasta 43 grados Celsius.

Debido a las altas temperaturas registradas en algunas zonas de España, los españoles se quedan a la sombra, van a la playa o toman refresco para poder sobrevivir al sofocante calor.

⚠️Actualizamos #AvisoEspecial #OlaDeCalor

🔴Es muy probable que entre M12-J14 sea periodo álgido ola de calor. La posterior evolución es incierta. Existe gran incertidumbre en finalización.

🔴Las temperaturas más altas se alcanzarán en el cuadrante SW peninsular y Canarias. pic.twitter.com/MPuJ6TOION — AEMET (@AEMET_Esp) July 10, 2022

Altas temperaturas podrían durar hasta el 14 de julio

De acuerdo a la Agencia de Meteorología para el tiempo y el clima (AEMET) la segunda ola de calor que en España podría terminar hasta el 14 de julio.

La temperatura más alta durante este fin de semana fue de 43°C, registrada en el río Guadalquivir, cerca de Sevilla, en el sur de España, tomando por sorpresa a ciudadanos locales y algunos turistas.

"No es tan agradable como nos gustaría en unas vacaciones, pero es lo que hay. Comparado con el desierto no es tan malo", expresó un turista originario de Abu Dabi.

.|JON NAZCA/REUTERS

España podría alcanzar temperaturas de hasta 44°C

Expertos de la Agencia de Meteorología para el tiempo y el clima (AEMET), aseguraron que las temperaturas podrían rozar los 44°C en Córdoba o Extremadura, en el sur de España. También puede llegar a los 42°C en Castilla y León en Galicia en los próximos días.

La Agencia de Meteorología para el tiempo y el clima (AEMET) recomendó a la población evitar el exceso de actividad física, cuidar a las personas mayores con afecciones que los hagan sensibles a las altas temperaturas, además de beber mucha agua.

Añadió que hay un alto riesgo de incendios forestales durante la ola de calor.

Con información de Reuters.

