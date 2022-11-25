China explorará asteroides para sondear límites del sistema solar

China tiene planeado fortalecer la exploración de asteroides para sondear los límites del sistema solar, además, está elaborando planes para llevar a cabo misiones de defensa centradas en asteroides extraterrestres, detalló el diseñador jefe del programa de exploración lunar de China, Wu Weiren.

En una entrevista con la Televisión Central China (CCTV por sus siglas en inglés), Wu explicó los futuros planes del país para la exploración de asteroides: "Tenemos previsto tomar muestras de asteroides en los próximos 10 o 15 años. Y actualmente ya estamos implementando el plan. El cuerpo estelar de un asteroide es demasiado pequeño para aterrizar como lo hicimos en la Luna y Marte. Sólo podemos hacer que nuestra sonda se acerque lentamente y lo toque, y a este proceso lo llamamos -acoplamiento-. Después, podemos intentar recoger algunas muestras del asteroide y traerlas a la Tierra, para saber cómo se forma".

Otro de los objetivos de esta exploración consiste en estudiar la posibilidad de que los asteroides choquen en contra de la Tierra. Cabe señalar que el plan de desarrollo que está formulando China abarca múltiples aspectos, como la detección, la alerta temprana, la eliminación y el rescate.

#China llevará a cabo más misiones de exploración del espacio profundo en los próximos 10 a 15 años, reveló Wu Weiren, diseñador jefe del programa de exploración lunar de China y académico de la Academia de Ingeniería de China. #TecnologíaChina #Marte https://t.co/lHqUex8L7s — CGTN en Español (@cgtnenespanol) November 25, 2022

China elabora plan para futura exploración del espacio profundo

El diseñador jefe del programa de exploración lunar de China, también agrega que: "Ahora vamos a poner en marcha una misión de defensa contra pequeños cuerpos celestes, que consiste en apuntar a un pequeño cuerpo celeste con un diámetro de decenas de metros. Es posible que sobrevuele desde más allá de Marte, lo que podemos prever se convierta en una grave amenaza para la Tierra. Así que tenemos que lanzar una sonda para explorarlo y determinar su órbita. Entonces, con suerte, podríamos impactar contra él desde una distancia de 10 millones de kilómetros para descarrilarlo. Esto es lo que implementaremos en la próxima década".

Hasta ahora, China ha logrado la toma de muestras de la Luna y de Marte, y planea tomar medidas para explorar Júpiter y Urano, entre otras misiones. Wu agrega que, además de la exploración planetaria, las sondas enviadas por China también realizarán exploraciones científicas en los límites del sistema solar.