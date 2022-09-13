Muestras tomadas por China en Luna contienen agua, ¿Cómo llegó allá?

La investigación científica más reciente de parte de un grupo de científicos de China, sugiere que las muestras recolectadas por el Chang'e-5 en el suelo de la Luna, contienen un alto contenido de agua.

El equipo de investigación del "Gigante Asiático" concluyó que los minerales en las muestras del suelo de la Luna son importantes depósitos de agua que se originan a partir de los vientos solares. Recientemente se publicó un artículo que muestra los hallazgos en Nature Communications.

Dicha información se dio a conocer mediante un anuncio acerca del descubrimiento de nuevos minerales lunares a partir de las muestras traídas de la Luna por el módulo de aterrizaje Chang'e de China.

Cabe señalar que China es el tercer país que ha descubierto un nuevo mineral lunar.

An in-situ detection by China's Chang'e-5 lunar probe and the subsequent analysis of its returned samples revealed at least 2 sources of water on the moon, one brought by solar wind and the other from indigenous sources, according to a study on the journal Nature Communications. pic.twitter.com/GSe0qzZjBD — China Science (@ChinaScience) June 17, 2022

Estudio de China analiza ¿Cómo llegó agua a la Luna?

Para entender una repuesta es necesario comprender la historia y la evolución de la Luna, pero también le va a permitir a los futuros ingenieros que aprovechen dicho recurso a la hora de construir una base lunar sostenible.

Científicos de China han descubierto que los minerales en el suelo de la Luna podrían haber obtenido esa sustancia, vital para los humanos, del viento solar que bombardea la superficie de la Luna con iones de hidrógeno, así lo explica un estudio publicado en la revista Nature Communication.

En un primer estudio, científicos de China, que se basaron en las muestras lunares de la misión Chang'e-5 del año 2020, concluyeron que la mayor parte del agua encontrada en la Luna podría haberse originado en su interior. Las muestras se obtuvieron en la cuenca Oceanus Procellarum de la Luna.

El estudio también señala que el suelo de la Luna tenía alrededor de 30 partes por millón de contenido de agua en forma de hidroxilo, un pariente químico cercano del agua hecho de un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno.

Los minerales de la Luna pueden contener un contenido de agua de hasta 179 ppm (partes por millón). Una ppm de agua produciría alrededor de 1 gramo de agua por tonelada métrica de suelo.

hellopakistan The indications that rocks gathered by Change 5 lander on the moon have water in them have been confirmed following their testing on earth,Chinese scientists have found The scientists shared their discovery in a piece published in the Nature Communications this week pic.twitter.com/bHXUQGz7nT — Muhammad Safwan (@SafwanBaig24) June 17, 2022

Viento solar, mecanismo clave para existencia de agua en el suelo lunar

El nuevo estudio identificó al viento solar como un mecanismo clave para la existencia de agua en el suelo de la Luna. Aun así, los científicos de China debaten acerca de cuánta agua hay en la Luna y hasta proponen tres fuentes para ello.

Uno: que se creó en el interior de la Luna cuando estaba llena de actividad volcánica.

Dos: que proviene del viento solar

Tres: que fue traída por cometas y meteoritos que chocaron contra la superficie lunar.