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EU recupera sensores clave del globo espía chino derribado

Sensores y componentes electrónicos fueron encontrados tras la búsqueda de los restos del globo chino; fueron recuperados el pasado 5 de febrero.

El ejército de Estados Unidos recuperó los restos de un globo chino.
Marineros asignados al Grupo 2 de Eliminación de Artefactos Explosivos recuperan los restos de un presunto globo chino de vigilancia a gran altitud que fue derribado por Estados Unidos durante el fin de semana sobre aguas territoriales estadounidenses frente a la costa de Myrtle Beach, Carolina del Sur, EE. UU., 5 de febrero de 2023.|U.S. NAVY PHOTO/via REUTERS

Escrito por: Reuters

El Ejército de Estados Unidos dijo el lunes 19 de febrero que había recuperado electrónica crítica de los restos del presunto globo espía chino, incluyendo sensores clave presumiblemente utilizados para la recopilación de inteligencia.

El globo fue derribado por un avión de combate estadounidense frente a la costa de Carolina del Sur el pasado 4 de febrero.

"Las tripulaciones han podido recuperar restos significativos del lugar, incluyendo todos los sensores prioritarios y piezas electrónicas identificadas, así como grandes secciones de la estructura", dijo el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos en un comunicado.

El globo chino, que Pekín niega que fuera una nave espía del Gobierno, pasó una semana sobrevolando Estados Unidos y Canadá antes de que el presidente Joe Biden ordenara su derribo.

El episodio tensó los lazos entre Washington y Pekín, llevando al secretario de Estado estadounidense a posponer un viaje a China.

Más objetos no identificados

Luego del incidente con el globo, el Ejército estadounidense continuó trabajando en rastrear los cielos en busca de otros objetos que no fueran captados por los radares, lo que condujo a un número sin precedentes de tres derribos en los tres días transcurridos entre el viernes 10 de febrero y el domingo 12 febrero.

El Ejército estadounidense y el Gobierno de Biden han reconocido que aún se desconoce mucho sobre los objetos no tripulados más recientes, como por ejemplo cómo se mantienen en el aire, quién los construyó y si pueden haber estado recopilando información de inteligencia.

El Ejército ha dicho que apuntar a los últimos objetos ha sido más difícil que derribar el globo espía chino, dado el menor tamaño y la falta de firma de radar tradicional de los objetos.

Como ejemplo de la dificultad, el más reciente derribo de un objeto no identificado el domingo por un caza F-16 requirió dos misiles sidewinder, después de que uno de ellos fallara en acertar al objetivo, dijo un oficial de Estados Unidos, hablando bajo condición de anonimato.

El ejérctio de Estados Unidos recuperó los restos del supuesto globo espía chino el pasado 5 de febrero de 2023.
El ejérctio de Estados Unidos recuperó los restos del supuesto globo espía chino el pasado 5 de febrero de 2023. Foto de archivo.|U.S. NAVY PHOTO/via REUTERS