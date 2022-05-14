China refuerza procesos de desinfección para prevenir Covid-19

Las empresas en China de logística de la cadena de frío, que abastecen a los mercados del país con productos frescos, han fortalecido sus esfuerzos de desinfección para prevenir cualquier infección con Covid-19, con procedimientos de prevención y control reforzados implementados en el transporte, el almacenamiento y las ventas.

Los métodos mejorados de esterilización son un esfuerzo cooperativo que involucra a las empresas de transporte y logística, así como a los mercados que atienden a los consumidores que buscan productos frescos seguros y saludables.

"En el proceso de recepción de las mercancías, esterilizamos y registramos los vehículos, y realizamos mediciones de temperatura y pruebas de ácido nucleico para el personal de entrega. (…) Para las mercancías importadas dentro de la logística de la cadena de frío, también debemos verificar todas las declaraciones de inspección y cuarentena pertinentes”, explicó Zhang Changfeng, gerente del mercado Seven Fresh en Beijing.

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Asignan trabajos de desinfección y esterilización en cadena de frío en China

En uno de los almacenes de cadena de frío de JD.com en Beijing, China se llevan a cabo estrictos procedimientos de desinfección y esterilización durante todo el día.

Se ha asignado personal especial para realizar trabajos de desinfección y esterilización las 24 horas del día en toda la instalación que maneja carne, verduras y frutas congeladas, expresó el director del Centro de Procesamiento de Productos Frescos en el almacén, Liu Zhiqiang.

Por otro lado, los vehículos de reparto de la empresa se desinfectan exhaustivamente por dentro y por fuera, con especial atención al contenedor donde se almacenan los alimentos frescos para su transporte. Cuando los productos frescos están a punto de enviarse a los supermercados, se realiza otra ronda de esterilización exhaustiva.

"Para nuestro entorno general de compras, tenemos cuatro desinfecciones fijas al día, una por la mañana antes de abrir, una vez antes del mediodía, una vez por la tarde y una vez cuando la tienda cierra por la noche. La última desinfección se llevará a cabo a fondo y se desinfectará se rocía en la parte delantera y trasera de las instalaciones", dijo Liu.

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Mientras tanto, las cajas registradoras de autoservicio, los carritos y las cestas de la compra, que los clientes manipulan con frecuencia, también están sujetos a una desinfección exhaustiva durante todo el día.

Con estrictas medidas de desinfección en toda la cadena de suministro, los compradores pueden estar tranquilos sabiendo que todas las empresas involucradas en llevar alimentos a su mercado local están poniendo su salud y seguridad en el centro de sus operaciones.

"He sido un cliente habitual de este supermercado desde el brote epidémico. Cada vez que voy de compras aquí, puedo verlos realizando trabajos de desinfección", dijo un comprador en un mercado de Beijing.

Con información de Reuters.

