OMS asegura que política cero Covid-19 de China es insostenible

Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que la política de cero Covid-19 de China es insostenible debido a lo que ahora se sabe del virus y el manejo de la pandemia.

"No creemos que sea sostenible considerando el comportamiento del virus y lo que ahora anticipamos en el futuro", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

"Hemos discutido este tema con expertos chinos. E indicamos que el enfoque no será sostenible... Creo que un cambio sería muy importante", agregó.

La OMS añadió que actualmente hay más conocimiento sobre el Covid-19 y más herramientas para combatirlo, por lo que sugirió a China cambiar de estrategía, ya que dijo debe tomar en cuenta el impacto de la política cero Covid-19 en los derechos humanos.

"Siempre hemos dicho como OMS que necesitamos equilibrar las medidas de control con el impacto que tienen en la sociedad, el impacto que tienen en la economía, y eso no siempre es una calibración fácil", dijo el director de emergencias de la OMS , Mike Ryan.

¿Cuántas muertes hay en China por Covid-19?

La OMS dijo que China registró 15 mil muertes desde el inicio de la pandemia de Covid-19, cuando en Wuhan reportaron el primer caso a finales de 2019. La organización indicó que esa es una cifra relativamente baja comparada con el millón de muertes en Estados Unidos, los 664 mil en Brasil y los 2524 mil en India.

Con eso en mente, es comprensible, Ryan dijo que el país más poblado del mundo quiere tomar medidas duras para frenar el contagio del coronavirus.

La política de cero Covid-19 de China generó críticas que van desde científicos a sus propios ciudadanos, llevando a un ciclo de confinamientos de muchos millones de personas, angustia e ira.

La mayoría de los otros países que compartieron su enfoque inicial ahora al menos han comenzado una transición a estrategias para vivir con el virus.

|Reuter

¿Qué es la política cero Covid-19 de China?

La política de cero Covid-19 es una estrategia implementada por el gobierno de China para frenar los contagios del virus, ante una nueva oleada.

Bajo la política de cero Covid-19, las autoridades confinan grandes áreas de población para acabar con la propagación viral en respuesta a cualquier brote de coronavirus, incluso si solo una pequeña cantidad de personas dan positivo.

Las medidas de Shanghái son particularmente estrictas, y los residentes solo pueden salir de los recintos por razones excepcionales, como una emergencia médica. A muchos ni siquiera se les permite salir de sus casas para juntarse con los vecinos.

La política de cero Covid-19 de cuarentena también separa a los niños de sus padres para poner los casos asintomáticos entre los que tienen síntomas.