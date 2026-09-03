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VIDEO: En China construyeron un elevador de más de 200 metros para llevar a los niños a la escuela

Dos elevadores de más de 200 metros en el suroeste de China cambiaron la vida de los niños de Nizhuhe.

Por: Eder Martínez, Christian Arrieta

Dos elevadores gigantes en el suroeste de China cambiaron la vida de los niños de Nizhuhe: lo que antes era una caminata de más de tres horas para llegar a la escuela, hoy es un viaje de apenas 30 minutos. Además, el proyecto también facilitó el turismo y el transporte de productos, abriendo nuevas fuentes de ingreso para los habitantes.

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