VIDEO: En China construyeron un elevador de más de 200 metros para llevar a los niños a la escuela
Dos elevadores de más de 200 metros en el suroeste de China cambiaron la vida de los niños de Nizhuhe.
Dos elevadores gigantes en el suroeste de China cambiaron la vida de los niños de Nizhuhe: lo que antes era una caminata de más de tres horas para llegar a la escuela, hoy es un viaje de apenas 30 minutos. Además, el proyecto también facilitó el turismo y el transporte de productos, abriendo nuevas fuentes de ingreso para los habitantes.