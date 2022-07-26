China ejecuta a hombre que mató a su ex esposa en transmisión en vivo

Un tribunal de China ejecutó el sábado a Tan Lu, el hombre que mató a su ex esposa, Lhamo, durante una transmisión en vivo. El caso provocó horror e indignación en todo el país asiático.

La ejecución se llevó a cabo gracias a un tribunal en la provincia suroccidental de Sichuan, China. Al hombre se le permitió reunirse con su familia previo a la ejecución, de acuerdo con información de medios locales.

Algunos reportes señalaron que el hombre tenía un historial de abuso físico contra su ex esposa, de quien se divorció en el año 2020. Sin embargo, él la siguió buscando y le pidió que se volvieran a casar pero fue rechazado por Lhamo.

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Hombre mata a su ex esposa en transmisión en vivo

Lhamo era una mujer que se dedicaba a compartir videos en redes sociales. Durante una transmisión en vivo realizada en septiembre del 2020, su ex esposo, Tang, apareció por sorpresa detrás de ella.

El hombre le echó gasolina encima y le prendió fuego durante la transmisión en vivo. Lhamo murió dos semanas después debido a la gravedad de sus quemaduras. El hombre fue arrestado poco después del ataque y en octubre de 2021 fue sentenciado a muerte.

¿Qué delitos tienen pena de muerte en China? El China, 46 delitos se castigan con la pena de muerte. La mayoría de las sentencias están relacionadas con casos de asesinato agravado o tráfico de drogas a gran escala. También se condena con la pena capital a quienes ponen en peligro la seguridad nacional.

De acuerdo a Amnistía Internacional, en China se llevan a cabo más ejecuciones que en cualquier otra parte del mundo, con cifras que sobrepasan los mil condenados al año.

El gobierno de China siempre ha mantenido un hermetismo casi total respecto al número de personas condenadas a muerte y ejecutadas en el país y clasifica como “secreto de Estado” la mayor parte de los datos relacionados con la pena de muerte.