Condenan a muerte a hombre por matar a joven que rechazó matrimonio

Mohammed Adel, el hombre acusado de asesinar con un arma a una joven identificada como Naira Ashraf por rechazar su propuesta de matrimonio, recibió la condena a muerte en Egipto.

Agencias de medios internacionales reportaron que a inicios de julio, el hombre acusado de asesinato premeditado, cumpliría su condena en la horca, sin conocerse la fecha.

El Tribunal Penal de Mansoura sólo tardó pocos días para emitir su veredicto en contra de Mohammed Adel, el cual indicaron medios internacionales que puede ser apelado.

La fiscalía aseguró ante el tribunal que el hombre golpeó y apuñaló a Naira Ashraf, a quien acosó por meses y le ofreció matrimonio.

Durante el interrogatorio, el hombre admitió que premeditó el ataque en contra de la joven estudiante de 21 años.

Degüellan a joven por rechazar matrimonio en Egipto

El caso de la Naira Ashraf causó movilizaciones en calles y redes sociales de Egipto al poner en el centro del debate la violencia que viven las mujeres en ese país y para exigir justicia.

A finales de junio, cámaras de vigilancia captaron el momento en que el hombre, hoy condenado a muerte, atacó con un arma a la joven, afuera de la Facultad de Artes de la Universidad de Mansoura, al norte de Egipto.

Naira Ashraf, an Egyptian student, left her home on Monday morning and went to Mansoura University for class. A young man murdered her in front of the entrance for no reason. #Egypt pic.twitter.com/PBl77k3vfO — دودول طلا (@LievanTem) June 21, 2022

Decenas de personas fueron testigos del ataque en contra de la estudiante de 21 años que rechazó la propuesta de matrimonio de Mohammed Adel.

Autoridades de Egipto recabaron los testimonios, los cuales más tarde se presentaron ante el tribunal.

La familia de la víctima ya había presentado una denuncia en contra del acoso del Mohammed Adel, incluso, el Ministerio Público de esa localidad indicó que el acusado juró ante la familia y los vecinos que no agrediría a la joven.