Vladimir Putin elogia a soldados rusos que luchan en Ucrania

Vladimir Putin, presidente de Rusia, elogió a los soldados rusos que luchan en la guerra de Ucrania, por su “coraje y valentía”, durante mitin realizado en el estadio Luzhbiki, en Moscú.

En el evento, Putin pidió a los asistente que corearan “Rusia, Rusia” para mostrar su apoyo al Ejército que se encuentra en Kiev “defendiendo la patria”.

Este miércoles, miles de personas abarrotaron el estadio Luzhniki, el cual tiene capacidad para 81 mil espectadores, ondeando banderas rusas blancas, azules y rojas y escuchando canciones patrióticas antes de la de Vladimir Putin.

"Luchan heroicamente, con valentía, con coraje. Estamos orgullosos de ellos", dijo Putin en el acto "Gloria a los defensores de la patria", celebrado en vísperas de la festividad rusa del 23 de febrero, en la que se conmemora a quienes sirven en las fuerzas armadas.

|Reuters

El presidente ruso indicó que sus tropas cuentan con el apoyo de todo el país, aseguró que recientemente había recibido información actualizada de los jefes militares sobre la situación en el frente. "Cuando estamos juntos, no tenemos igual. Por la unidad del pueblo ruso".

El Kremlin presentó la guerra como una "operación militar especial" para proteger la propia seguridad de Rusia en lo que considera un enfrentamiento existencial con Occidente.

Se acerca el primer año de la guerra de Rusia y Ucrania

Vladimir Putin permitió la entrada de decenas de miles de soldados en Ucrania el 24 de febrero del año pasado, una decisión que las potencias occidentales y Ucrania han tachado de apropiación de tierras imperialista.

Ucrania ha afirmado que no descansará hasta expulsar hasta el último soldado ruso del territorio ucraniano, incluida Crimea.

El conflicto entre Ucrania y Rusia comenzó en 2014 tras el derrocamiento de un presidente prorruso en las protestas de la "Revolución de Maidan" y la anexión de Crimea por parte de Rusia. También estallaron combates en el este de Ucrania entre los separatistas apoyados por Moscú y las fuerzas ucranianas.

