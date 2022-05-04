China cierra estaciones del Metro por aumento de casos Covid-19

China cerró varias estaciones del Metro y rutas de autobuses del transporte público en Beijing debido a los contagios de Covid-19, y evitar que se propague como en Shanghái, donde millones de ciudadanos llevan más de un mes bajo estricto confinamiento.

Las autoridades de China informaron que más de 40 estaciones del Metro estarán cerradas, así como 158 rutas de los autobuses, la mayoría se encuentran dentro del distrito de Chaoyang, que es el epicentro del brote de Covid-19 en Beijing.

China tomó la decisión de cerrar el transporte público y el Metro en un intento de contener un bloqueo total por el aumento de contagios de Covid-19 que cada día registra nuevos casos.

En Shanghái ya llevan más de un mes con el sistema del Metro cerrado y solo ofrecen servicio dos líneas.

|Reuters

Como otra medida, China realiza pruebas masivas a los ciudadanos para que se aislen de inmediato y frenar la propagación. En Beijing, 12 de los 16 distritos comenzaron a realizar la segunda de tres rondas masivas de pruebas contra Covid-19.

Personal del Metro vive en los túneles para no contagiarse de Covid-19

Además, los miembros del personal del Metro en China viven bajo tierra, dentro de los túneles, y ahí llevan un mes para evitar contagiarse de Covid-19 y satisfacer las demandas de movilidad de las personas.

Ji Gucheng es el gerente de turno en la estación Century Avenue en la nueva área de Pudong en Shanghái, donde la Línea Seis es la única ruta operativa.

Century Avenue Station tiene transferencias a cuatro líneas. Normalmente, se pueden ver alrededor de 600 mil pasajeros yendo y viniendo entre semana, pero ahora la estación está casi vacía, con solo unos 100 pasajeros que se presentan cada día.

|Reuters

A pesar de la fuerte caída del flujo de pasajeros, Ji y sus ocho colegas permanecen bajo tierra desde hace más de un mes para no contagiarse de Covid-19.

Cabe resaltar que Shanghái tiene el sistema de líneas de metro más largo del mundo y cuenta con 20 líneas que atraviesan la ciudad y algunas incluso se extienden a las provincias cercanas.

El flujo diario de pasajeros alcanzó unos 9.8 millones en 2021. Pero actualmente, solo hay dos líneas que están operativas.