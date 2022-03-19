China reporta primeras muertes por Covid-19 en más de un año

La Comisión Nacional de Salud en China, anunció este sábado por medio de su página web las dos primeras muertes por Covid-19 en más de un año, ambas personas fallecieron en la región nororiental de Jilin, la cual representa más de dos tercios de los contagios nacionales de la última ola de contagios de la variante omicron. Anteriormente China sólo había informado dos muertes por Covid-19 en todo el 2021, la última de ellas registrada el 25 de enero.

Según una publicación estatal de Shanghai, se reportó que ambas víticmas eran hombres, los cuales se encontraban entre los 87 años y 65 años de edad. Además, uno de ellos no estaba vacunado, explicó Jiao Yahui, funcionario de la Comisión Nacional de Salud. La causa directa las dos muertes en ambos casos fueron enfermedades subyacentes y sus síntomas de Covid-19 eran leves, agregó el funcionario a los periodistas.

China reports first COVID deaths in more than a year https://t.co/IbRz8RB8Qn pic.twitter.com/GlDunPPeNu — Reuters (@Reuters) March 19, 2022

Estrategia "covid cero" impuesta en China

El país mantiene un enfoque de "limpieza dinámica" que pretende cortar la transmisión de Covid-19 lo antes posible, utilizando medidas estrictas como confinamientos cortos y selectivos, así como esquemas de pruebas rápidas donde se encuentren casos.

El presidente de China, Xi Jinping comentó el jueves que el país debía persistir en su estrategia de "covid cero" para "frenar la propagación de la epidemia lo más rápidamente posible", pero también llamó a "minimizar el impacto de la epidemia en el desarrollo económico y social".

|Reuters

Personas hospitalizadas por Covid-19 mantienen síntomas leves

Más del 95 por ciento de las casi 30 mil personas hospitalizadas por la variante omicron de Covid-19 en China tienen síntomas leves o no los tienen, afirmó el funcionario de la Comisión Nacional de Salud, Jiao Yahui.

Las últimas muertes elevaron el número acumulado de China a 4 mil 638 decesos. El gigante asiático informó de 2 mil 228 nuevos casos confirmados de coronavirus para el viernes, por debajo de los 2 mil 416 del día anterior.

Con información de Reuters.