China se enfrenta a ola de calor con temperaturas de hasta 40 grados

En algunas regiones de China, incluida la importante ciudad suroccidental de Chongqing, se enfrentan a una ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.

El observatorio meteorológico nacional de China mantuvo activa la alerta roja, debido al calor extremo y a las altas temperaturas que ha azotado al país por los últimos 40 días.

Shanghai has experienced extreme high temperatures for several consecutive days, and is forecast to see continuous scorching heat with temperatures above 37 degrees Celsius over the next 10 days https://t.co/oeBdXIz3TM pic.twitter.com/PTLgdRtwq7 — China Xinhua News (@XHNews) August 11, 2022

China registra temperaturas de hasta 42 grados centígrados

Un funcionario de meteorología informó que la provincia Zhenjiang, China, la cual es sede de muchas fábricas y exportadores, batió su récord anterior de altas temperaturas de lo que va del año, registrando 31 días por encima de los 35 grados centígrados y 16 días por encima de los 38 grados centígrados.

"Fui a nuestro puerto y camine (…) Sólo fue una hora, pero mi ropa y mis pantalones estaban mojados. En comparación con años anteriores, la temperatura de este año es especialmente alta", expresó Huang Yi, de 45 años.

Lugares como Chongqing registraron temperaturas de hasta 42 grados centígrados durante este sábado, por su parte zonas como Hubei, Hunan, Shandong, Anhui, Xinjang, Jiangxi y Fujian fueron algunas provincias y regiones en donde las temperaturas superaron los 35 grados centígrados.

Por otro lado, una tormenta eléctrica pareció evitar que Shanghái, China, batiera su récord de 40.9 grados centígrados, aunque en esta ciudad, de 25 millones de habitantes, personas continuaron expresando su cansancio por la ola de calor que enfrenta el país.

China enfrenta altas temperaturas desde hace 40 días

El observatorio meteorológico de Shanghái, China, informó que la ciudad se ha enfrentado a alrededor de 40 días a una ola de calor con altas temperaturas que son superiores a los 40 grados centígrados en lo que va de este año, con un máximo de 40.9 grados centígrados, registrado hace exactamente un mes.

Por otro lado, la semana pasada, la oficina de meteorología China, advirtió que las temperaturas medias del país han aumentado mucho más rápido que la medida mundial durante los últimos 70 años, además de que seguirán siendo “significativamente más altas” en el futuro, a medida que aumenten los desafíos del cambio climático.

Broad swathe of China swelters in high temperatures https://t.co/dJqCTc0KVc pic.twitter.com/WubMRFCbZ0 — Reuters (@Reuters) August 13, 2022

Con información de Reuters.

