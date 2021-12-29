China se queja ante la ONU por incidente con satélites de Elon Musk

China presentó una queja ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Estados Unidos por los satélites que están en el espacio de Starlink de SpaceX, compañía de Elon Musk.

La queja de China ante la ONU señala que para evitar choques con dos satélites de Elon Musk tuvo que realizar maniobras evasivas en su estación espacial de Tiangong.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, detalló en conferencia de prensa que dos satélites de la empresa de Elon Musk se acercaron a la estación Tiangong en julio y octubre, lo que obligó a los astronautas chinos a realizar maniobras para evitar la colisión.

El gobierno de China también acusó a Estados Unidos de no cumplir con sus obligaciones acordadas en el tratado sobre el espacio ultraterrestre, lo que “puso en riesgo los astronautas en la estación espacial china”.

“Estados Unidos habla del concepto de comportamiento responsable en el espacio exterior, en la práctica ignora sus obligaciones bajo el tratado”, expresó Zhao Lijian.

El ministro de China agregó que es una causa común explorar y usar pacíficamente el espacio exterior, e instó a Estados Unidos a tomar medidas con los satélites de Elon Musk para evitar que el incidente vuelva a ocurrir.

"Estados Unidos debe ser responsable de salvaguardar la seguridad de los astronautas, así como el funcionamiento estable de las instalaciones espaciales en órbita ", dijo Zhao.

Acercamientos de los satélites de Elon Musk a la estación china

China emitió un comunicado para la ONU donde relató cómo fueron los dos acercamientos de los satélites de Elon Musk a la estación espacial de China.

El primero ocurrió el 1 de julio de 2021 cuando se produjo un encuentro cercano entre el satélite Starlink -1095 y la Estación Espacial de China. Por motivos de seguridad, los astronautas chinos realizaron una maniobra de elusión ese mismo día en horas de la noche para evitar una posible colisión.

El segundo, sucedió el 21 de octubre de 2021, cuando se produjo un nuevo encuentro cercano del satélite Starlink-2305. Dado que el satélite realizaba maniobras continuamente, se desconocía la estrategia de maniobra y resultaba difícil evaluar los errores orbitales, indicó China.

