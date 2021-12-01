Elon Musk advierte posible quiebra de SpaceX

La empresa aeroespacial SpaceX está en riesgo de quiebra debido a que la producción de sus motores "Starship Raptor" está en crisis, aseguró su dueño, Elon Musk a través de un correo interno.

El correo fue enviado el viernes de la semana pasada a los trabajadores de la compañía de Elon Musk, pero se filtró para los medios internacionales este 1 de diciembre.

En dicho correo, Elon Musk asegura que la producción tiene que aumentar para salir de esta crisis, pues la tasa de vuelos que el cohete Starship tiene que cubrir para el 2022 es muy alta y que, de no producir lo suficientes, entrarán en una crisis.



Según el documento, la crisis en la producción del motor "Raptor" ya lo estaban contemplando en la empresa, pero que al parecer la riesgo de ir a la quiebra es peor de lo que tenían previsto. De acuerdo a Elon Musk, el panorama empeora con la acumulación de problemas que ya tenían.

Desafortunadamente, la crisis de Raptor es mucho peor de lo que parecía hace unas semanas. A medida que profundizamos en los problemas posteriores a la salida de la alta gerencia anterior, lamentablemente han resultado ser mucho más graves de lo que se informó. No hay forma de endulzar esto.

La preocupación de Elon Musk viene de que SpaceX tiene planeado realizar los primeros vuelos al espacio para civiles el año entrante.

¿Cómo afecta la producción de motores en los planes de Elon Musk?

De acuerdo al empresario, esta crisis puede impactar directamente en el lanzamiento de la próxima generación de los satélites Starlink.

Cade resaltar, que Elon Musk pretende lanzar 12,000 satélites para brindar internet de banda ancha a todo el mundo.

Actualmente, Elon Musk ha lanzado más de 1,800 satélites que proporcionan servicio a más de 140,000 personas en más de 20 países, pero la meta que tiene, es global.

Por otra parte, la importancia de ascelerar la producción, viene de que esta segunda versión de satélites está más equipada que la primera y , de acuerdo con Elon Musk, su lanzamiento sólo es posible con una nave Starship.

Falcon no tiene el volumen ni la masa necesaria para el satélite V2.

Respecto al correo filtrado, el multimillonario no ha dado declaraciones a la prensa para desmentir o afirmar el documento y la posible quiebra de SpaceX.