Peng Liyuan pide a comunidad internacional impulsar educación de las mujeres para el acceso a las tecnologías digitales e inteligentes

Peng Liyuan, esposa del presidente de China, Xi Jinping, y enviada especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para el avance de la educación de las niñas y las mujeres, pidió a la comunidad internacional desarrollar vigorosamente la educación digital e inteligente para las mujeres con el fin de asegurar que puedan utilizar las tecnologías digitales e inteligentes y beneficiarse de ellas.

Peng hizo la declaración por videoconferencia durante la ceremonia de entrega del Premio Unesco 2026 de Educación de las Niñas y las Mujeres realizada el 9 de octubre en París.

Luego de señalar que la educación de las niñas y las mujeres sigue siendo una tarea ardua, Peng también exhortó a la comunidad internacional a trabajar unida para fortalecer la educación y la capacitación profesionales de las mujeres y construirles una escalera que las conduzca a una vida brillante.

Educación de niñas y mujeres, indicativo de progreso

Peng ofreció una cálida felicitación a las galardonadas de este año provenientes de Marruecos y Perú. Luego de señalar que la educación de las niñas y las mujeres es un indicativo clave del progreso de la civilización humana, dijo que en los últimos años, gracias al fuerte apoyo de la Unesco y a los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional, se han logrado avances alentadores en esta valiosa causa.

También hizo énfasis en que China siempre ha concedido gran importancia a la educación de las niñas y las mujeres y señaló que China está comprometida con ayudar a las mujeres en China a recibir una mejor educación y a vivir una vida con propósito.

“Al mismo tiempo, también estamos llevando a cabo, de manera activa y amplia, una cooperación práctica con la Unesco y con las partes pertinentes, y hemos implementado varios programas que benefician a las mujeres de todo el planeta”, agregó.

Peng dijo que los esfuerzos de los últimos años de China para usar la inteligencia artificial (IA) con el fin de facilitar una educación de calidad no solo han impulsado la equidad de género en la educación y el desarrollo integral de las mujeres, sino que también han proporcionado una experiencia útil para los demás países del Sur Global.

Al impulsar la educación de las niñas y las mujeres se siembra esperanza, se alimentan sueños y se cosecha felicidad en abundancia, dijo.

“Ahora que el Premio Unesco de Educación de Niñas y Mujeres entra a una nueva década, estoy lista para trabajar con todos ustedes para promover un mayor avance en la educación de las niñas y las mujeres, y para contribuir a un futuro más brillante en el que las mujeres puedan prosperar y brillar”, añadió Peng.

Desde que China estableció el premio en 2015 en cooperación con la Unesco, el premio sigue teniendo un impacto positivo y ha recibido una amplia atención y un gran reconocimiento de parte de la comunidad internacional.