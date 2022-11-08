China cambiará el plástico por bambú para reducir contaminación

China lanzó una iniciativa para reducir la contaminación, la cual tiene como objetivo crear un plan de acción global para sustituir el uso de algunos plásticos no biodegradables por el bambú.

La iniciativa es una propuesta hecha en conjunto con la Organización Internacional de Bambú y Ratán (INBAR, por sus siglas en inglés) para crear un plan de acción global y reducir la contaminación.

¿Qué propone la iniciativa para cambiar el plástico por el bambú?

De acuerdo con la iniciativa propuesta por China, se espera profundizar en la cooperación mundial para aprovechar las ventajas del bambú en la reducción de la contaminación del suelo y aire.

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La propuesta plantea reemplazar los productos plásticos, para ofrecer una solución basada en la naturaleza.

“Al usar bambú en lugar de plástico se puede aliviar el impacto negativo de los microplásticos en el cuerpo humano y el medio ambiente ecológico”, indicó Cheng Haito, investigador de INBAR.

Añadió que de acuerdo con las estadísticas, en el mundo se fabrican 9 mil millones de toneladas de productos de plástico, de las cuales se reciclan solo el 9 por ciento; se incineran el 12 por ciento y el 79 por ciento de los plásticos terminan en vertederos que fluyen al medio ambiente. Por lo que, dijo, es “urgente reducir la contaminación plástica”.

INBAR indicó que el bambú es un recurso verde renovable que puede tener un uso sostenible una vez cultivado y también otros valores ecológicos como la conservación del agua, la prevención de la filtración del agua y la erosión del suelo, así como la purificación del aire.

