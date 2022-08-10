China ya tiene su primera línea de tren de levitación magnética

El "Gigante Asiático" completó con éxito la construcción de la primera línea de prueba del país desarrollada de forma independiente con tecnología de levitación magnética permanente. Llamada "Arcoíris", la primera línea de tren de levitación magnética Xingguo, de unos 800 metros de largo, se construyó en el distrito de Xingguo en la provincia de Jiangxi en el este de China.

Se trata de la primera vez que en China se aplica la tecnología de levitación magnética permanente al tren aéreo y también es un nuevo modo de tránsito ferroviario luego de la entrada en uso de los trenes de suspensión electromagnética y de suspensión electrodinámica.

Yang Bin, experto el jefe de la línea de demostración de Xingguo, señala que: "La característica más destacada es la suspensión de potencia cero, que puede ahorrar al menos un 31 por ciento de la potencia de suspensión en comparación con la tecnología de levitación electromagnética existente".

La primera línea de tren de levitación magnética, fue desarrollada de manera conjunta por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jiangxi, China Railway Liuyuan Group, China Railway Hi-Tech Industry Co., Ltd. y el Centro Nacional de Innovación de Materiales Funcionales de Tierras Raras de China, es capaz de operar trenes aéreos de media y baja velocidad y volumen.

Ante la innovación de China, numerosos residentes y hasta turistas con gran curiosidad, acudieron a probar el nuevo tren de levitación magnética permanente.

China's 1st #maglev suspension #railway, named Xingguo, underwent a test run on an 800-meter track in Ganzhou, E China's Jiangxi.



The permanent maglev train is more capable of climbing hills with a small turning radius. It produces lower noise and consumes less energy. CGTN/CFP pic.twitter.com/GvoQQAz5fV — Chinese Embassy in Switzerland (@ChinaEmbinCH) August 10, 2022

Xiao Wanfang, residente:

Estoy muy contenta. Nunca había visto algo así en mis 70 años de vida. El aire acondicionado y el ambiente interior del vagón son muy buenos. Funciona con mucha estabilidad y también es muy espacioso. Es hecho en China, hecho por nosotros mismos.

Con una velocidad máxima diseñada de 80 kilómetros por hora, este sistema ferroviario ahora puede servir a un tren de levitación magnética de dos vagones con una capacidad de 88 personas, y está equipado con el sistema de navegación por satélite Beidou, así como con tecnologías 5G, además de detección inteligente.

China's first #maglev (magnetic levitation) suspension railway underwent a test run on an 800-meter track in east China's Jiangxi on Tuesday.



Magnets keep the train suspended in the middle of the notch, with electromagnetic guidance ensuring zero friction during operation. pic.twitter.com/aK7mnKr3aP — CGTN (@CGTNOfficial) August 10, 2022

¿Cómo funciona el tren magnético?

Como los imanes colocado en los extremos del tren tienen la misma orientación, el campo magnético producido por la corriente del solenoide los empujará en la misma dirección, y por ende habrá una fuerza neta sobre el tren que hará que este se mueva.

Levitación magnética

La levitación magnética, también conocida por su acrónimo inglés Maglev, es un método por el cual un objeto es mantenido a flote debido a la acción únicamente de un campo magnético. En otras palabras la presión magnética se contrapone a la gravedad.