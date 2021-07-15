VIDEO: China crea rayo artificial al lanzar cohete a nube de tormenta

Científicos de China crearon un rayo artificial luego de lanzar hacia una nube de tormenta un cohete que tenía un cable de cobre conectado a tierra firme. Este experimento logró que el rayo pudiera cambiar su dirección y fuera controlada por el artefacto.

El experimento con el rayo y el cohete fue realizado el pasado 11 de julio por un equipo de científicos de la Academia de Ciencias de China cerca de las instalaciones del Instituto de Ciencias Atmosféricas en la provincia oriental de Shandong.

De acuerdo con medios locales, el objetivo de esta investigación es tener protección contra los rayos en condiciones atmosféricas reales.

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En las imágenes se observa cómo pocos segundos después de lanzar el cohete hacia la nube, cae un rayo sobre él y su dirección se convierte en una línea recta que sigue el cable de cobre que está conectado en tierra.

El video fue compartido por medios de comunicación en China, en el cual se aprecia el momento en el que cae el rayo, con una dirección irregular, pero inmediatamente después de ser atraído por el cohete, modifica su trayectoria y se dirige hacia tierra siguiendo la ruta que marcó el artefacto cuando fue lanzado hacia la nube.

Mind-blowing! Scientists from the Chinese Academy of Sciences successfully generated artificial lightning by launching a tiny rocket trailing a grounded copper wire into the thundercloud on Sunday. pic.twitter.com/iCBdQD68Er — People's Daily, China (@PDChina) July 13, 2021

China también investiga muestras lunares

Asimismo, científicos de China entregaron el primer lote de muestras lunares a diferentes instituciones de investigación, entre ellas, la Academia de Ciencias que realizó el experimento con el rayo.

Las muestras de luna que analizaran los especialistas fueron traídas a finales del año pasado desde la Luna por la sonda Chang'e-5, una misión originaria de China encargada de realizar labores de exploración lunar robótica.

El director de la Oficina de Gestión de Muestras Lunares y subdirector del Centro de Exploración Lunar, del Programa Espacial de la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA), Pei Zhaoyu, informó que la institución había recibido 85 solicitudes, pero las muestras solo serán entregadas a 23 instituciones.

El propósito de la investigación de China es conocer más datos sobre la evolución de la Luna, luego de que el material extraído data de hace mil 200 millones de años. Además, pretenden probar nuevas técnicas para calcular la edad de las muestras geológicas de otros planetas, lunas y asteroides.

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