China efectúa reapertura fronteriza de pasajeros por carretera

China comienza a reabrir gradualmente el transporte transfronterizo de pasajeros por carretera hoy domingo después de casi tres años de cierres y restricciones por contingencia sanitaria de Covid-19.

La reapertura fronteriza se produce después de que el país realizara un cambio importante en su enfoque de respuesta a la contiengencia sanitaria.

A partir de este domingo (8 de enero de 2023), China rebajó su nivel de gestión de la Covid-19, de una enfermedad infecciosa de "Clase A" a una de "Clase B", cambiando el enfoque de la respuesta de contención de la infección al cuidado de las personas infectadas y la prevención de casos graves.

Con lo anterior, ocho puertos terrestres: Manzhouli, Erenhot, Horgos, Ruili, Mohan, Hekou, Suifenhe y Hunchun, han reanudado los servicios de pasajeros.

Los puntos de control fronterizos que conectan la provincia de Guangdong, en el sur de China, con la vecina región administrativa especial de Hong Kong y la región administrativa especial de Macao también han reanudado la reapertura fronteriza con tránsito de manera ordenada.

First batch of travelers from #HongKong arrive in Zhuhai after border reopeninghttps://t.co/VBPVht3lFu pic.twitter.com/5BePXn9G9Y — CCTV+ (@CCTV_Plus) January 8, 2023

China degrada gestión de Covid-19

A partir de hoy domingo (8 de enero de 2022), la gestión de las infecciones por Covid-19 se degradó de la "Clase A" a la "Clase B" en China, un cambio importante de la política nacional de respuesta a la contingencia sanitaria.

Las autoridades chinas retiraron oficialmente las medidas de cuarentena para las personas infectadas con el nuevo coronavirus y dejaron de identificar contactos cercanos o designar áreas de alto y bajo riesgo, de conformidad con la ley sobre prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas en China.

Al mismo tiempo, los casos de Covid-19 recibirán un tratamiento clasificado y se realizará un ajuste oportuno a las políticas de atención médica.

El "Gigante Asiático" también ha ajustado sus políticas de pruebas, que se basan en las necesidades de los residentes en lugar de pruebas voluntarias, así como en la frecuencia y el contenido de la publicación de la información sobre la contingencia sanitaria. Además, las medidas de control de enfermedades dirigidas a los viajeros entrantes y las importaciones se suspendieron oficialmente el domingo.