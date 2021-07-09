China reveló nuevas imágenes de superficie de Marte

La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA por sus siglas en inglés) nuevas imágenes de superficie de Marte, que fueron capturadas por el vehículo de exploración "Zhurong", el primer rover de China que envió a Marte.

Nuevas imágenes de superficie de Marte

Zhurong ha estado trabajando en el "planeta rojo" durante 54 días marcianos y hasta el día jueves, ha viajado más de 300 metros. Un día marciano es aproximadamente 40 minutos más largo que un día en la Tierra.

Mientras efectuó su recorrido por la superficie marciana, Zhurong tomó fotografías de rocas, de dunas de arena y de piedras en Marte, mediante la ayuda de cámaras autoequipadas.

China's Mars rover Zhurong has traveled more than 300 meters on the surface of the #Mars. It has sent back new images about the Martian rocks, sand and dust. #ChinaTech pic.twitter.com/eC4aJoXkGY — China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 9, 2021

China lanzó sonda espacial "Tianwen-1"

China lanzó la sonda "Tianwen-1" a Marte, su nombre significa "Preguntas al cielo", un nombre que fue tomado de un poema escrito por el antiguo poeta chino, Qu Yuan (alrededor de 340-278 antes de Cristo).

China y su misión de exploración planteraria

La sonda rumbo a Marte fue lanzada el pasao 23 de julio del 2020 desde la provincia de Hainan, en el sur de China, dando inicio a la misión de exploración planetaria independiente del país. El nombre del rover en Marte, "Zhurong" proviene del dios del fuego en la antigua mitología china, que resuena con el nombre chino del "planeta rojo": Huoxing (el planeta del fuego).

La sonda, que ha volado en el espacio durante casi año y actualmente se encuentra a unos 170 millones de kilómetros de la Tierra, hasta este punto, cuenta con una distancia total de vuelo de más de 450 millones de kilómetros.

El módulo de aterrizaje de la sonda que transportaba el rover Zhurong, "amartizó" en la parte sur de "Utopia Planitia", una vasta llanura en ubicada en el hemisferio norte de Marte, el 15 de mayo de este 2021.

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El pasado 22 de mayo, Zhurong condujo desde su plataforma de aterrizaje hasta la superficie marciana, comenzando su exploración del "planeta rojo" y convirtiendo a China en el segundo país después de Estados Unidos en "amartizar" y operar un vehículo del tipo rover en Marte.

¿Qué países han aterrizado en Marte?

"Mars 2020" NASA (EE.UU)

"Tianwen-1" CNSA (China)

"Hope" Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué es el vehículo rover Zhurong?

El rover chino, de unos 240 kilos de peso y casi dos metros de altura, se asimila a los de la NASA en Marte, aunque sus capacidades científicas no son tan ambiciosas.