Celebran desfile para trabajadores esenciales COVID, en Nueva York

La ciudad de Nueva York lanzó un desfile estilo ticker tape parade para los trabajadores esenciales en honor a su heroísmo al formar parte de la primera línea de combate contra la pandemia de COVID-19.

El confeti llovió sobre los trabajadores de la salud en sus carrozas y mientras marchaban por el "Canyon of Heroes", una sección de la avenida Broadway, en el Bajo Manhattan.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, y la enfermera de la unidad de cuidados intensivos, Sandra Lindsay, la primera persona en los Estados Unidos en recibir una vacuna contra el coronavirus, sonrieron y saludaron a los espectadores que vitoreaban desde las aceras y edificios de la Gran Manzana.

Además de los trabajadores esenciales, el desfile honró a los oficiales de policía, maestros y trabajadores del transporte, quienes fueron a sus trabajos todos los días durante la pandemia a pesar de los riesgos.

In our darkest moment, they gave their all to keep our city running and protect their fellow New Yorkers.



Join us at the Canyon of Heroes to celebrate New York City’s #HometownHeroes! https://t.co/6qnZ7upgdn — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 7, 2021

¿Qué es un ticker tape parade?

Un ticker tape parade (que literalmente se traduce a "desfile de cinta de teletipo") es un desfile realizado en un entorno urbano donde se tiran grandes cantidades de papel triturado, originalmente cinta de teletipo, desde los edificios de oficinas cercanos, para crear con su caída un efecto de celebración, similar a una tormenta de nieve.

El concepto tuvo su origen en Estados Unidos, por lo que usualemnte se asocia con este país. Sobre todo con la ciudad de Nueva York, ya que durante generaciones, los desfiles de cintas de teletipo más grande de la nación se han celebrado ahí.

Estos eventos se reservan para campeonatos deportivos, astronautas y veteranos de guerra.

Me and @TishJames dancing at today's NYC #HometownHeroes Parade honoring frontline and essential workers! pic.twitter.com/OkkIjYMLA8 — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 8, 2021

Coronavirus en Nueva York

La ciudad de Nueva York tiene 8,3 millones de habitantes, por lo que cuando fue el epicentro de contagios en Estados Unidos, hace un año, lucía totalmente desierta, sin actividad humana y con los hospitales a su capacidad máxima.

Más de 33,000 personas perdieron la vida a causa de la COVID-19 solo en la Gran Manzana.

La mayoría de las restricciones de capacidad en interiores en toda la ciudad se levantaron en mayo, aunque los requisitos de utilizar cubrebocas siguen vigentes.

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