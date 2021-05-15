Por primera vez, China logra llegar a Marte con sonda Tianwen-1

La sonda Tianwen-1 llegó esta noche al planeta rojo, hecho que convierte a China en el tercer país a nivel mundial en colocar un rove en Marte.

De acuerdo con medios internacionales y la agencia de noticias Xinhua, la sonda se posó sobre la “superficie del área sur de la llanura Utopia Planitia, en el hemisferio norte de Marte.”

El módulo de aterrizaje que transporta el primer vehículo explorador de Marte de #China ha aterrizado en el planeta rojo. Se trata de la primera vez que China hace llegar una sonda a un planeta fuera de la Tierra. https://t.co/X5QZPPlOzV pic.twitter.com/AGJeJFLTh5 — China Xinhua Español (@XHespanol) May 15, 2021

Esta acción convierte a China en el tercer país que logra colocar un artefacto espacial en la superficie de Marte, el planeta rojo; previamente Rusia y Estados Unidos ya habían completado esta misión.

La maniobra, llevada a cabo por la sonda Tianwen-1, es conocida por astronautas y aeronáuticos como “siete minutos de terror”, porque ese es el tiempo que tarda el descenso de una nave hasta la superficie de Marte.

Asimismo, es el mismo tiempo que tarda la sonda en enviar señales a la Tierra e informar si un aterrizaje es exitoso o no, es decir que durante siete minutos, no hay comunicación entre el vehículo y las personas que siguen su trayectoria.

Según información de la agencia espacial china (CNSA), este hecho representa un avance en relación a la exploración del espacio a nivel mundial, misión que se espera concluya el 19 de mayo, fecha en que la sonda dejará Marte.

Tianwen-1, la sonda china está en Marte desde febrero

La sonda Tianwen-1 fue lanzada en julio de 2020 al espacio desde China y arribó al planeta rojo en febrero de este año; sin embargo, durante estos tres meses, estuvo en órbita en el espacio.

La CNSA informó que se tenía previsto que el descenso fuera en las primeras horas del 15 de mayo, hora de Pekín, en la llanura Utopia Planitia.

Dicha llanura Utopia Planitia es un gran cráter formado hace millones de años donde las condiciones atmosféricas permiten el descenso y aterrizaje de los artefactos espaciales de forma lenta, ello gracias a la fricción del aire.

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