China completa exploración con Tianwen-1 y Zhurong en Marte

El orbitador Tianwen-1 y el vehículo explorador del tipo rover Zhurong, han completado todas sus misiones programadas para la exploración de detección remota en Marte. Han obtenido imágenes que cubren todo el prácticamente todo el "Planeta Rojo", según informó la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA por sus siglas en Inglés).

Conforme a los más recientes datos de la CNSA, el orbitador Tianwen-1 ha estado operando durante 706 días, tiempo en el que le ha dado mil 344 vueltas a Marte, además de que ha completado la exploración del "Planeta Rojo".

Se espera que los datos he imagen adquiridos por las cámaras de resolución media del Tianwen-1 proporcionen un apoyo básico para que los científicos chinos comprendan mejor a Marte.

Zhang Rongqiao, diseñador en jefe de la primera misión de exploración de Marte de China, señala que: "La exploración científica tiene como objetivo conocer de manera profunda y precisa Marte, y los datos científicos obtenidos a través de la exploración orbital alrededor de Marte nos permitirán comprenderlo mejor".

Tianwen-1 has completed the established exploration mission. As of June 29th, 2022, the Tianwen-1 orbiter has been flying for 706 days since launch, and it has obtained medium-resolution image data covering the whole landscape of Mars. https://t.co/QVk71QNCWt pic.twitter.com/hHiNLWltM7 — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) June 29, 2022

Misión Tianwen-1 de China completó exploraciones planificadas en Marte

Después de ingresar en la órbita de Marte, hecho ocurrido el 10 de febrero del año pasado (2021), el orbitador Tianwen-1 completó diversas misiones, entre las que se destacan el estudio detallado del área de "amartizaje" preseleccionada para el vehículo explorador del tipo rover Zhurong. El rover chino logró la comunicación de retransmisión de Zhurong y la exploración de detección remota alrededor de Marte con siete cargas útiles científicas transportadas en él.

Zhang agregó que el Zhurong cuenta con "cámaras de alta resolución, con las que podemos tomar imágenes de alta resolución de los accidentes geográficos típicos de Marte que interesan a los científicos. La resolución de estas cámaras es muy alta con menos de un metro".

Zhang Rongqiao, diseñador en jefe de la primera misión de exploración de Marte de China:

Pueden combinar de manera integral los datos obtenidos bajo diversos tipos de cargas útiles, lo que nos ayuda a obtener un conocimiento científico más completo de Marte.

😮 The disposable camera on Mars captured by Zhurong Mars rover. Picture 2 was taken by the camera after it being released by the rover. Source: https://t.co/JnB4owEKlG pic.twitter.com/zSufS66SXY — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) May 22, 2022

Zhurong captó imágenes y datos acerca del suelo de Marte

El rover Zhurong ha viajado poco más de mil 921 metros en Marte, y tanto el rover como el orbitador han completado misiones de exploración científica programadas en el "Planeta Rojo" con datos de imágenes que cubren prácticamente todo Marte.

Entre las imágenes se encuentran las primeras imágenes de China del polo sur de Marte, donde casi todos los recursos hídricos del planeta se encuentran cerrados. Otras impresiones captadas por la Tianwen-1 incluyen imágenes del valle Valles Marineris de 4 mil kilómetros, los cráteres de impacto de las tierras altas en el norte de Marte conocido como "Arabia Terra".

La misión Tianwen-1 de China, que consta de un orbitador, un módulo de "amartizaje" y un rover, se lanzó el 23 de julio del año 2020. El rover Zhurong descendió desde su plataforma de "aterrizaje" hasta la superficie marciana el pasado 22 de mayo de 2021.