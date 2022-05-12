Zhurong de China detecta signos de posible actividad de agua en Marte

El vehículo espacial del tipo Rover de China, Zhurong, ha detectado signos que sugieren actividades de agua en una fecha más reciente en la superficie de Marte.

Los signos de actividad de agua detectados por el vehículo explorador del tipo Rover, Zhurong de China en su área de aterrizaje en Marte, sugieren que el agua líquida estuvo presente en la superficie marciana en una fecha mucho más reciente de lo que se pensaba, según un artículo publicado por científicos chinos en Science Advances.

Actualmente, el Zhurong de China se encuentra en el sur de "Utopía Planitia", una extensa llanura localizada en el hemisferio norte del "planeta rojo", justo en donde el explorador marciano encontró "costras" que contenían minerales hidratados, como el sulfato hidratado. Esto lo hizo gracias a su espectrómetro infrarrojo de onda corta (SWIR, por sus siglas en inglés).

💧🚨FLASH - Le rover chinois #Zhurong a collecté des données indiquant que l'eau pourrait avoir existé sur la planète #Mars, pendant une période plus longue qu'on ne le pensait auparavant. On passe de 3 milliards d'années à "seulement" 700 millions d'années avant notre ère. pic.twitter.com/X4gmOPmFVe — Supernovæ Space 🚀 (@SupernovaeSpace) May 12, 2022

Zhurong de China hace un sorprendente descubrimiento en Marte

Conforme a los especialistas, esas "costras" litificadas pueden estar formadas por el aumento del nivel de agua subterránea o el derretimiento del hielo bajo la superficie, lo que indica actividades acuosas más activas en el Período Amazónico, es decir en un tiempo actual de lo que se pensaba anteriormente.

"Utopía Planitia", el área de aterrizaje del Zhurong, está en el terreno amazónico resurgido. Estudios previos muestran que Marte, que se supone húmedo y habitable hasta hace unos tres mil millones de años, fue frío y seco durante la época amazónica reciente. Mientras tanto, los materiales detectados esta vez en el terreno podrían ser muy jóvenes y tener como 700 millones de años.

El hallazgo muestra que el sitio de aterrizaje de Zhurong puede contener una cantidad considerable de agua accesible en forma de minerales hidratados, que pueden utilizarse para futuras exploraciones tripuladas de Marte.

El vehículo de exploración planetaria de China, Zhurong, que aterrizó en Marte el pasado 15 de mayo del año 2021, viajó casi dos mil metros en "Utopia Planitia" y obtuvo muchos datos de exploración científica.