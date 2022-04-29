Zhurong vehículo explorador de China, va contra clima adverso en Marte

Zhurong, el vehículo explorador planetario de China y que actualmente se encuentra en Marte, efectuó una preparación específica para superar el clima adverso (climas polvorientos) durante la próxima temporada de invierno en el Planeta Rojo.

Al igual que la Tierra, Marte tiene cuatro estaciones. La diferencia es que un año marciano equivale a dos años terrestres, y cada estación dura unos seis meses.

Zhang Rongqiao, diseñador en jefe de la primera misión de exploración a Marte de China Tianwen-1, señaló que "actualmente, la principal adquisición, almacenamiento y suministro de energía del róver cumple con las expectativas de nuestro diseño original. Para el posterior invierno duro, también diseñamos los planes correspondientes y las medidas específicas".

En mayo del año 2021, la sonda Tianwen-1 llevó el róver Zhurong a Marte. Tianwen literalmente significa "preguntas al cielo" y proviene de un verso escrito por Qu Yuan (hacia los años 340-278 a. C), uno de los poetas más famosos en la China antigua.

China’s Zhurong Mars Rover: Travel Route, Bracing for Winter Seasonhttps://t.co/Hau23SL5Ja pic.twitter.com/jT9Yj83eLb — marsboy (@marsboy) April 29, 2022

Inviernos de 100 grados centígrados bajo cero en Marte

Durante el invierno en Marte, las temperaturas nocturnas pueden caer por debajo de los 100 grados centígrados bajo cero, y la probabilidad de un clima polvoriento aumenta significativamente.

Para compensar el impacto, el equipo de diseño ha creado dispositivos y esquemas especializados sobre resistencia a bajas temperaturas, resistencia a la arena, seguridad energética y otros aspectos en la configuración del explorador Zhurong, con el objetivo de garantizar la operación segura del proceso de exploración y patrulla en Marte.

Peng Song, subdirector diseñador de la sonda Tianwen-1, señala que: "hasta ahora todo funciona de manera ordenada. Pero el polvo podría afectar la generación de energía de las alas solares, porque el polvo reducirá la eficiencia de la generación de electricidad, lo que podría conducir a una escasez de energía".

El vehículo explorador planetario de China, Zhurong, utiliza sus alas solares para convertir la energía solar en electricidad para alimentar el equipo científico instalado en su cuerpo. Por lo tanto, el polvo en las alas solares afectará la conversión de energía luminosa, y también tendrá un impacto en la temperatura del explorador.

Para generar suficiente energía para el Zhurong, los investigadores tuvieron que diseñar alas solares lo suficientemente grandes como para absorber más energía solar y convertirla en electricidad. Según los más recientes datos enviados por el róver, este ha recorrido más de 1.9 kilómetros y la exploración científica se desarrolla de manera normal con un impacto insignificante causado por el polvo.

La misión Tianwen-1, un orbitador que lleva un rover (el Zhurong) fue lanzada en julio de 2020 y llegó a Marte en febrero de 2021. pic.twitter.com/khKqSUOlC3 — Universo Recóndito (@UnvrsoRecondito) April 27, 2022

Zhurong enfrentará climas polvorientos en el "Planeta Rojo"

Para hacer frente a las frecuentes tormentas de arena durante el invierno en Marte, los diseñadores han esbozado cuatro medidas especializadas para el Zhurong, "la primera medida es que las piezas de la batería en sus alas solares están hechas de un material especial llamado material súper hidrofóbico, que, como una hoja de loto, puede dejar que las gotas de agua que caen sobre ella se deslicen, lo que facilita que el polvo se elimine", señaló Peng.

Las alas solares del Zhurong también tienen una función de seguimiento direccional hacia el sol. Aunque el sol disminuye en invierno, las alas del róver seguirán comportándose como girasoles, cambiando sus posiciones a medida que el sol sale por el este y se pone por el oeste, para maximizar la absorción de energía solar.

La tercera medida es que el róver puede conservar energía y reducir el consumo de esta a través del cambio de sus patrones de trabajo en el clima ventoso y arenoso.

Si las tres primeras medidas no lograran resolver el problema de la energía, el Zhurong entraría en inactividad hasta que se aclare el polvo, momento en el que se despertaría automáticamente y reanudaría el trabajo en Marte.