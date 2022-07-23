China asegura que sus vacunas contra Covid-19 son confiables

Autoridades de China afirmaron que sus vacunas contra Covid-19 son seguras y se han administrado a los líderes del Estado; esto mientras Pekín intensifica sus esfuerzos para disipar las preocupaciones de la opinión pública sobre su seguridad.

Zeng Yixin, subdirector de la Comisión Nacional de Salud de China, aseguró que todos los líderes del Estado y del Partido fueron vacunados contra Covid-19 con vacunas de fabricación nacional; sin embargo no se especificó cuándo habían sido vacunados ni cuántas dosis recibieron.

China says COVID vaccines are safe as it reveals leaders have received shots https://t.co/Zn67EOPCC8 pic.twitter.com/VmMwInEhFs — Reuters (@Reuters) July 23, 2022

Tasa de vacunación contra Covid-19 en China se ubica en 89.7%

Hasta el momento, China ha logrado una tasa de vacunación del 89.7% y ha administrado una dosis de refuerzo cerca del 56% de sus 1.410 millones de habitantes; sin embargo sólo el 61% de los mayores de 80 años ha terminado la vacunación primaria.

Por su parte, expertos y funcionarios advirtieron que la menor tasa de vacunación del grupo de edad avanzada probablemente mermaría los recursos sanitarios di el virus se extiende y haría que China estuviera menos preparada para salir de su estricta política “Cero-Covid”, el cual exige un estricto requisito de cuarentena para los viajeros internacionales y diversas restricciones a la circulación de personas y a los negocios locales en las zonas con brotes.

Ciudadanos se preocupan por eficacia y posibles efectos de vacunas

La preocupación principal de las personas no vacunadas en China, es la seguridad de las vacunas, ya que con anécdotas de enfermedades graves después de la vacunación despiertan el miedo a través de internet, además de las críticas por la falta de transparencia del gobierno y los fabricantes de vacunas chinos.

Por otro lado, las medidas más agresivas adoptadas por funcionarios de primera línea, como la limitación del acceso de los no vacunados a los lugares públicos, desencadenaron una reacción en línea y fueron rápidamente revertidas.

"Las vacunas contra Covid-19 no causan leucemia ni diabetes, ni afectan al desarrollo genético, ni provocan metástasis tumorales, ni potencian los anticuerpos, y esa es información irresponsables y falsas en Internet", expresó Wang Fusheng, experto en enfermedades infecciosas de un hospital afiliado al ejército chino.

Las vacunas chinas más utilizadas fueron fabricadas por Sinovac y Sinopharm. El país aún no ha aprobado los productos Covid-19 de fabricación extranjera.

Con información de Reuters.

