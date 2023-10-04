¡Chinches bravas! Convocan a asamblea en la UNAM ante posible plaga

Esta tarde, la comunidad estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevará a cabo una asamblea para que alumnos y profesores aporten testimonios y pruebas sobre la presencia de una plaga de chinches.

Los alumnos y profesores plantean que realizarán un pliego petitorio para que las autoridades de Rectoría tomen cartas en el asunto y evitar que esté en riesgo la salud de la comunidad ante la presencia del insecto.

La reunión de la comunidad universitaria se realizará alas 13 horas en la explanada de la Facultad de Derecho de acuerdo con la convocatoria.

Por otro lado y por la posible presencia de chinches, la Facultad de Psicología de la UNAM fumigará sus espacios e impartirá clases virtuales hasta el próximo viernes 6 de octubre.

En la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón también habrá clases en línea hasta nuevo aviso.

¿Dónde más hay chinches en la CDMX?

Las chinches son insectos que suelen vivir en colchones, ropa o muebles con tela, por eso fue una gran sorpresa para todos cuando el Metro fue el primero en anunciar que fumigaron en la Línea A hace dos semanas.

El problema de las chinches saltó a las aulas cuando alumnos de la Facultad de Química, ubicada en Ciudad Universitaria, denunciaron que encontraron estos parásitos.

Debido a la cantidad de reclamos, la Facultad suspendió las clases el pasado 28 de septiembre para determinar si había o no chinches.