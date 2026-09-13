VIDEO | Impactó una torre de alta tensión: al menos 25 heridos por choque de autobús en Toluca

Un autobús de pasajeros sufrió un choque en el Estado de México. La unidad de la línea Flecha de Oro impactó contra una torre de alta tensión en avenida Las Torres en Toluca.

¿Qué pasó en la avenida Las Torres de Toluca hoy?

El incidente ocurrió la mañana de este 13 de septiembre de 2026 en la mencionada vialidad, pocos metros antes de llegar a la estación del Tren Interurbano.

Los servicios de emergencia reportaron al menos 25 personas lesionadas. El autobús quedó con severos daños en la parte frontal e incluso el conductor de la unidad quedó prensado al interior.

Autobús Flecha de Oro choca contra torre de alta tensión en Toluca

Algunos testigos relataron a Azteca Noticias que el camión de transporte terminó por chocar contra la estructura de alta tensión que está instalada a un costado de la vialidad.

Tanto el chofer como un pasajero que viajaba detrás de él son los más afectados tras el accidente.

Personal de emergencias acudió a la zona para atender a las personas lesionadas y realizar maniobras de rescate. Las autoridades deberán determinar las causas de lo sucedido.

El impacto y las labores de los cuerpos de emergencias causaron afectaciones a la circulación en Avenida Las Torres.

Accidente en la autopista México-Puebla deja daños en dos autos

Mientras que dos automóviles chocaron y se incendiaron sobre la autopista México-Puebla, en dirección a Chalco. Uno de ellos quedó volcado.

Los reportes indican que los ocupantes del automóvil salieron antes de que el fuego se extendiera. Posteriormente, los paramédicos los atendieron.

Bomberos llegaron para apagar las llamas y retirar los vehículos siniestrados. Las autoridades investigan las causas del aparatoso accidente.

