No sólo fue en Toledo: España suma tres accidentes de tren en 2026

En España, el uso de trenes de pasajeros es común para desplazarse entre diversas zonas del país. No obstante, en 2026 ya van tres accidentes serios de tren que han dejado decenas de fallecidos.

Choque de trenes de alta velocidad en Toledo: lo que se sabe del accidente

Este 28 de octubre de 2026 sucedió un choque entre dos trenes de alta velocidad en el tramo que conecta Madrid con la región de Andalucía. Un tren expreso operado por Iryo se detuvo cerca de Toledo por una señal de alto, ordenada por el administrador ADIF, cuando fue impactado por otro tren de la estatal Renfe, con lo cual varios vagones de ambos trenes descarrilaron.

Los vagones descarrilaron tras el impacto. |Reuters.

Esther Padilla, vocera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aseguró que 147 personas estaban a bordo del tren Iryo y 397 viajaban en el convoy de Renfe. Las autoridades reportan al menos 68 muertos por este accidente.

Siniestro de Adamuz: la primera tragedia ferroviaria del 2026 en Córdoba

El primer gran siniestro ferroviario de 2026 ocurrió el 18 de enero en Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde un tren de alta velocidad de Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid, descarriló e invadió la vía contraria, donde impactó frontalmente contra un Alvia de Renfe con destino a Huelva. El accidente dejó 46 personas fallecidas y más de 250 heridos.

El antecedente de Gelida: impacto en las líneas de Rodalies de Barcelona

Tres días después del accidente de Adamuz, el 21 de enero, sucedió otro impacto fatal en Gelida, Barcelona. Un muro de contención cayó sobre un convoy de Rodalies de la línea R4, entre Gelida y Sant Sadurní.

En ese accidente perdió la vida el maquinista y 37 personas resultaron heridas. Aunque tuvo una escala menor que la tragedia de Córdoba, el suceso sumó una nueva víctima mortal al balance ferroviario del año.

Accidente de tren en Madrid en 1944

Como comparación, el 3 de enero de 1944 ocurrió uno de los accidentes más mortíferos en la historia española. El tren correo expreso 421 que cubría la ruta de Madrid a Galicia chocó contra una locomotora de maniobras a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo. Las cifras oficiales indicaron 78 personas muertas y 75 heridas.

