VIDEO: Choque de trenes deja al menos 64 muertos y decenas de heridos en España; así ocurrió

Un grave accidente ferroviario conmocionó a España este miércoles 28 de octubre, luego de que dos trenes de alta velocidad chocaran en la provincia de Toledo. El siniestro dejó decenas de personas fallecidas y heridas, mientras los equipos de emergencia se movilizaron para atender a los pasajeros afectados.

Las primeras imágenes difundidas desde el lugar muestran la magnitud del impacto: vagones descarrilados, estructuras metálicas retorcidas y restos de los trenes esparcidos por un terraplén.

Además, la tragedia también provocó la suspensión de la circulación ferroviaria en una de las principales conexiones entre Madrid y el sur del país.

Así quedaron los trenes tras el choque en España

Las imágenes del accidente muestran uno de los trenes con vagones fuera de las vías, mientras parte de la estructura permanecía sobre un tramo elevado. Debajo de la línea ferroviaria se observaban escombros, paneles desprendidos y piezas de metal dañadas por la fuerza del impacto.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los pasajeros y trasladar a los heridos a centros médicos. Las autoridades regionales también activaron medidas extraordinarias para coordinar la atención de la emergencia.

Uno de los pasajeros que viajaba en la parte trasera de uno de los convoyes relató a la emisora COPE que escuchó un estruendo muy fuerte, acompañado de golpes continuos durante varios segundos. Después, al mirar por la ventana, observó otro tren destrozado junto a la unidad en la que viajaba.

esto lo ha grabado un pasajero, advierto que son imágenes duras. https://t.co/ansc5BDVk3 — 𝐫𝒶𝓕𝔸𝐭𝔯𝕖𝔧Ø (@rafatrej0) October 28, 2026

Vagones descarrilados y heridos en el suelo en accidente tren Toledo. https://t.co/WUPG2ri761 — RescueYou (@RescueYou247TW) October 28, 2026

Continúa en aumento el número de personas fallecidas

La cifra de víctimas continúa en aumento. Hasta el momento, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha reportado al menos 64 personas fallecidas tras el trágico accidente ferroviario. Sin embargo, la cifra podría actualizarse a lo largo del día conforme avancen las labores de emergencia y las autoridades dispongan de información más precisa sobre las personas heridas y afectadas por el siniestro.

Rey Felipe VI lamenta la tragedia y envía condolencias

El rey Felipe VI expresó su pesar por el accidente y manifestó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas, así como con los heridos y demás afectados.

El monarca calificó el hecho como un terrible accidente ferroviario y transmitió sus condolencias en un momento que describió como especialmente difícil para las familias.

Asimismo, reconoció el trabajo de los servicios de emergencia que se desplazaron hasta la zona para auxiliar a los pasajeros, atender a los heridos y participar en las labores de rescate.