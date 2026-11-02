¿Hay mexicanos fallecidos? Autoridades confirman identidad de 66 de los 69 reportados sin vida por choque de trenes en Toledo, España

Hay actualizaciones importantes respecto al trágico accidente de trenes ocurrido en Toledo, España. El Centro Integrado de Datos, C.I.D., del país europeo emitió un nuevo informe donde confirma la identificación de 66 de las 69 víctimas mortales de la tragedia. El incidente dejó varios heridos y fallecidos, entre ellos algunos mexicanos.

Esto se sabe de todos los lesionados, fallecidos y si entre ellos hay más ciudadanos mexicanos.

Confirman muerte de un ciudadano mexicano en Toledo, España

De acuerdo con el reporte oficial del C.I.D., de las 66 personas identificadas hasta este momento, 54 eran de nacionalidad española y 12 eran extranjeras.

En este segundo grupo se confirmó formalmente el fallecimiento de un mexicano.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la persona identificada es Jesús Calvillo Silva, el connacional que había sido reportado como desaparecido tras el choque.

COMUNICADO. "La SRE lamenta el sensible fallecimiento de una persona mexicana tras accidente ferroviario en Toledo, España".https://t.co/FRRLIdAFfJ pic.twitter.com/Spec3y0gWI — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 2, 2026

¿Cuántos mexicanos resultaron heridos en el accidente?

Entre los varios heridos resultaron 12 mexicanos que sufrieron heridas o contusiones leves durante el impacto, 11 ya fueron dados de alta de los centros médicos donde recibían atención.

¿Cuántas personas fallecidas ya identificaron del accidente en España?

Las labores periciales en Toledo y Ciudad Real han permitido identificar a 53 personas mediante huellas dactilares y a 13 más por pruebas de ADN.

Del total de víctimas confirmadas, 60 familias ya fueron notificadas formalmente.

Las autoridades esperan identificar a las 3 personas faltantes en las próximas horas una vez que lleguen sus familiares a España.

¿Qué pasa con las denuncias por desaparición activas?

El informe dice que se mantienen activas tres denuncias por desaparición de ciudadanos extranjeros. Las autoridades indicaron que corresponden a dos personas originarias de Australia y una de Japón, sobre quienes continúan las investigaciones periciales.

Equipo de expertos realiza las identificaciones

Más de 60 profesionales médicos, forenses y personal técnico participan en las autopsias e investigaciones en los institutos de medicina legal.

Además, agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Criminalística trabajan para concluir con los reconocimientos y entregar los restos a los familiares.

Por ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó el fallecimiento, aunque no dio detalles de la identidad de la persona.