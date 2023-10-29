VIDEO: Choque de trenes deja al menos 10 muertos y 25 heridos en la India

Al menos 10 muertos y otros 25 heridos dejó un choque de trenes de pasajeros registrado durante la noche de este domingo 29 de octubre 2023 en el estado de Andhra Pradesh en el sureste de la India.

En un comunicado del Ministerio de Ferrocarriles de la India se señaló que dos vagones de uno de los trenes que transportaban pasajeros se descarrilaron, además de que una investigación preliminar encontró que un "error humano" había provocado el siniestro durante la jornada de este domingo 29 de octubre 2023.

Shocking! #TrainAccident Train accidents have become a trend in our India.More than 100injured in a terrible train accident inAndhra Pradesh todayrescue work is going on.If the railway minister says something at this moment,it will become our crime so whose responsibility is it? pic.twitter.com/1ru9q0rLlX — DEEPJYOTI GHOSH (@deepj_official) October 29, 2023

Choque de trenes en la India pudo causarse debido a un "error humano"

Nagalakshmi. S, un alto funcionario del gobierno de la India, destinado al área de Vizianagaram, un distrito cercano al lugar del accidente, le dijo a los medios que 25 personas resultaron heridas y que más de 90 viajaban en los dos vagones que se descarrilaron por el choque de trenes.

Este accidente se produjo cuando el tren de pasajeros que cubría la ruta de “Visakhapatnam-Rayagada” se detuvo debido a la ruptura en un cable aéreo, mientras que otro tren que se aproximaba, un servicio "Visakhapatnam-Palasa Express", chocó contra él, descarrilando los vagones del tren que se encontraba parado, señaló un alto funcionario ferroviario.

Train accident occurred in Andhra Pradesh. Passenger train was going from Visakhapatnam to Rayagada.Why there is so much Train accident happening in India .#TrainAccident #AndhraPradesh #Visakhapatnam pic.twitter.com/WlNcWvOE2o — Ujjwal Rai 🇮🇳 (@U23337) October 29, 2023

India cuenta con la cuarta red ferroviaria más grande del mundo

Cabe señalar que Indian Railways, la cuarta red ferroviaria más grande del mundo, es un monopolio estatal dirigido por la Junta de Ferrocarriles. La junta depende del Ministerio Federal de Ferrocarriles de la India.

Jagan Reddy, jefe de Gobierno de Andra Pradesh expresó su profunda conmoción a través de la red sociala "X", antes Twitter, además de que ordenó que se garantizara la atención de todos los afectados en la zona.

Narendra Modi, primer ministro de la India, mostró sus condolencias a los familiares de las víctimas, además de que les aseguró que ya habló con el ministro de Ferrocarriles de la India para hacer un balance del suceso.