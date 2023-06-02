VIDEO: Choque de trenes en India deja varios muertos

Este viernes se registró el choque de dos trenes en Odisha, India; se reportan al menos 207 muertos y más de 900 heridos, el número de víctimas podría seguir aumentando. Equipos de emergencia llegaron al lugar para atender a las personas.

Narendra Modi, primer ministro del país, indicó que ya se realizan operaciones de rescate en el lugar y se brinda asistencia a todos los afectados por el percance.

"Se están realizando operaciones de rescate en el lugar del percance y se está brindando toda la asistencia posible a los afectados", tuiteó.

De acuerdo con las autoridades, el accidente se produjo cuando 12 vagones del tren de pasajeros Shalima-Chennai Coromandel Express descarrilaron y colisionaron contra un tren de mercancías en Balasore, al este de India.

El portavoz de la empresa detalló que los vagones se desplazaron por la vía donde circulaban los trenes en sentido contrario y chocaron contra uno de mercancías que iban circulando en el carril. Minutos después, otro tren de pasajeros chocó con los restos de los dos anteriores.

Videos del choque de trenes en India

Pradepp Jena, gobernador de Odisha, indicó que al lugar del siniestro llegaron 50 ambulancias, pero no fueron suficientes debido a la cantidad de heridos, se estima que son alrededor de 300, por lo que se utilizaron autobuses para trasladar a más lesionados a hospitales cercanos.

“Se han presentado cerca de 50 ambulancias, pero los heridos parecen ser demasiados. Se está movilizando un gran número de autobuses para trasladar a los heridos al hospital”, escribió el gobernador en su cuenta de Twitter.

En redes sociales circularon varios videos de los momentos después del choque de trenes en India, donde se ve a varias personas ayudar a sacar a los heridos de entre los escombros.

En otras imágenes se puede apreciar un vagón volteado después del choque y varias personas sobre él, para ayudar a sacar a los atrapados.

Ultimately it's the poor and voiceless who gets killed be it lockdown or pathetic railway safety. A general coach nearby Engine. Can't even imagine the horror in crowded boogey. #CoromandalExpress #TrainAccident



IT cell finding ways, Blame it on ISI?

#TrainAccident #Odisha pic.twitter.com/B25EovOtos — Gayatri bishnoi (गायत्री बिशनोई)🇮🇳 (@GayatriBishnoi_) June 2, 2023

Train accident near Bahanaga railway station in Balasore, Odisha.



Emergency control room numbers! Kindly share it 🙏



Prayers & condolences to the families. Om Shanti 🙏 #trainaccident #Odisha pic.twitter.com/1fgcxoWdPn — Hiya (@lakshitbiradar) June 2, 2023