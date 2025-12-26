VIDEO | ¡Choque en la nieve! Megacarambola e incendio masivo sacuden a Japón

Lo que comenzó como un viaje bajo la nieve terminó en una catástrofe este viernes 26 de diciembre. En la autopista Kanetsu, ubicada en la zona de Minakami en Japón, el hielo sobre el pavimento hizo que los conductores perdieran el control de sus vehículos y provocaran un choque .

Lo que inició con un pequeño alcance se convirtió rápidamente en una megacarambola donde 50 unidades, incluyendo un camión nodriza, chocaron unas tras otras.

La situación se agravó cuando, tras los impactos, se desató un incendio masivo que envolvió a varios de los autos involucrados. Las imágenes captadas por testigos muestran enormes columnas de fuego y humo negro que iluminaron la oscura y fría noche japonesa.

Cuál es el saldo de víctimas tras choque en Japón

Las autoridades de Gunma confirmaron que, lamentablemente, una persona perdió la vida en el lugar del siniestro. Además, los equipos de rescate trasladaron a 26 personas a diversos hospitales de la región. Muchos de los heridos presentan golpes por los impactos y quemaduras debido al incendio que se propagó rápidamente entre los restos de los coches.

Debido a la magnitud del desastre, los rescatistas tuvieron que trabajar bajo temperaturas extremas para sacar a las personas atrapadas entre los fierros retorcidos antes de que las llamas alcanzaran más vehículos.

Autopista Kanetsu: Circulación totalmente cerrada

Desde el momento del accidente, los equipos de emergencia clausuraron el paso en la autopista Kanetsu de Minakami.

Según los últimos reportes, el tráfico no ha sido restablecido, ya que la zona sigue siendo un escenario de alto riesgo . Los bomberos han trabajado horas para sofocar el fuego y ahora se enfocan en retirar la chatarra quemada y limpiar el combustible derramado.

Se ha pedido a los automovilistas buscar rutas alternas, ya que las labores de limpieza y el peritaje de las autoridades podrían extenderse durante varias horas más.

Clima helado provoca accidentes en Japón

Este accidente no es un hecho aislado, sino una consecuencia de las fuertes nevadas que azotan a Japón actualmente. Los meteorólogos locales ya habían advertido sobre el peligro de circular por las autopistas de montaña debido a la formación de una capa de hielo casi invisible pero sumamente resbaladiza.

El gobierno japonés ha pedido a la población extremar precauciones, usar neumáticos especiales para nieve y reducir la velocidad, ya que se espera que las condiciones de congelamiento continúen durante todo el fin de semana.

Autoridades en Japón abren investigaciones

Aunque la principal causa parece ser el mal clima, la policía de Japón ha iniciado una investigación formal para entender exactamente cómo se originó el primer choque. Se están revisando las cámaras de seguridad y entrevistando a los sobrevivientes para determinar si hubo algún factor de negligencia o exceso de velocidad.

Los videos del choque y el aparatoso incendio continúan siendo difundidos en redes sociales.