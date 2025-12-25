Caos vial en Navidad: ¡Aparatoso choque en CDMX! Auto con jóvenes sale disparado a desnivel de Oceanía | Mientras Dormía

El caos vial volvió a sacudir a la CDMX mientras la ciudad dormía y celebraba la Navidad 2025, luego de un choque que terminó en volcadura y caída a desnivel sobre avenida Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza. El accidente, ocurrido hoy 25 de diciembre, activó una alerta de emergencia y una intensa movilización de cuerpos de rescate, convirtiéndose en un hecho de última hora que afectó la circulación en esta zona del oriente capitalina.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo particular circulaba sobre Oceanía cuando otro automóvil le cerró el paso de forma repentina. El conductor intentó esquivar el impacto, pero perdió el control y salió proyectado de la vialidad, cayendo a un desnivel en el cruce con la calle Siberia, en la colonia Romero Rubio.

El choque en Oceanía, en plena CDMX, dejó escenas de alto riesgo y obligó al cierre parcial de la avenida.

Choque en Oceanía de la CDMX desata movilización de emergencia

Dentro del automóvil viajaban cuatro personas. Tras el choque , dos jóvenes resultaron lesionados: un menor de 16 años y otro de aproximadamente 20, quienes fueron atendidos por paramédicos en el lugar y trasladados al Hospital General de Balbuena. Aunque el accidente en Oceanía fue aparatoso, ambos se reportaron fuera de peligro.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para facilitar las maniobras de rescate y el retiro del vehículo siniestrado. El choque en la CDMX provocó afectaciones viales durante varias horas, mientras autoridades iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este accidente registrado en Oceanía.

Mientras el choque marcaba la madrugada, la Navidad se vivía distinta en hospitales de la CDMX

A pocos kilómetros del choque en Oceanía, la Navidad en la CDMX se vivió de otra forma. Afuera de hospitales, familiares de pacientes pasaron la noche en vigilia, esperando noticias en medio de la preocupación. Algunos llevaban horas; otros, días sin volver a casa.

En este escenario, ciudadanos y voluntarios decidieron cambiar su cena navideña por salir a las calles con ollas de pozole, atole y comida caliente. Recorrieron hospitales ofreciendo alimento y consuelo a quienes enfrentaban una noche difícil; no hubo preguntas ni condiciones, solo apoyo.

Así, mientras el choque en Oceanía recordaba lo frágil que puede ser la vida en la CDMX, gestos solidarios demostraron que incluso en medio de una emergencia, la Navidad también puede significar esperanza y humanidad.